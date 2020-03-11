Экономика

ГТРК Волгоград-ТРВГТРК Волгоград-ТРВГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет-2020

В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа. Депутаты Госдумы также приняли во втором чтении поправки в федеральный бюджет на три года.
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Поправки в бюджет на три года прошли второе чтение

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