Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Поправки в бюджет на три года прошли второе чтение

Российская газета05:23

Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в бюджет для реализации послания президента

ТАССвчера в 04:27

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

RT на русском04:43

В бюджет ПФР внесут поправки

Государственная Дума РФ04:32

Поправки в бюджет РФ на 2020-2022 годы прошли II чтение

Дума ТВ04:29

ГД одобрила поправки в бюджет для реализации послания президента

News.ru05:28

Госдума приняла во II чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда России

Красная весна07:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 10:41, Ашберн
Происшествия

Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета

Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
Lenta.ru 10:19
Общество

ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Известия 09:16
Политика

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию

Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:33
Автоспорт

В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1

В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
Чемпионат 07:02
Интернет

Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
РБК 09:42
Общество

Названы дефицитные профессии в России

В России профессии инженер, учитель и врач вошли в топ-10 дефицитных квалификаций, поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании.
RT на русском 09:51
Армия и оружие

Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море

Политическая Экспертиза 10:32
Гаджеты

В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов

Эксперты Роскачества протестировали 24 модели смарт-часов от девяти брендов стоимостью от 4600 до 46 400 рублей.
RT на русском вчера в 04:28
Наука

Изучение муравьев показало пример обратной эволюции

Naked Science вчера в 05:37
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия 08:17
Футбол

Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт

Евро-футбол.ру 04:57
Экономика

В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%

Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
Известия 08:56
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Общество

На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок

В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Известия 09:49
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Общество

Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти

Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 09:14
Политика

Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом

Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
РБК 10:25
Здоровье

Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ

В обоих случаях ВИЧ смогли вылечить пересадкой костного мозга. Первый пациент вылечился таким образом 13 лет назад.
Муксун.fm вчера в 11:00
Общество

Тысячу россиян поместили на карантин в Москве

В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Lenta.ru 08:17
Экономика

В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса

Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Известия 07:27
Технологии

Живая слизь смоделировала Вселенную

Международная группа ученых из США, Чили и Японии смоделировала крупномасштабную структуру Вселенной с помощью алгоритма, имитирующего рост живого организма — слизевика Physarum polycephalum.
Lenta.ru 09:38
Экономика

Пенсии проиндексируют, несмотря на обвал рубля

Все социальные выплаты и пенсии в России будут проиндексированы, несмотря на обвал рубля.
EastRussia 09 марта в 15:15
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Здоровье

Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса

Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
РБК 10:15
Общество

Строители музейного комплекса начали забастовку во Владивостоке

Ранее один из строителей комплекса на острове Русский рассказал РИА Новости, что сотрудники компании «Стройтрансгаз-Восток» собрались у отдела кадров и отказались работать до погашения долга по зарплате за февраль.
Говорит Москва 10:29
Хоккей

«Сибирь» одолела «Автомобилист» и пробилась во второй раунд плей-офф

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» завершил серию игр с екатеринбургским «Автомобилистом» уверенной победой и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
Новосибирские новости вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Наргиз ушла к продюсеру Дробышу после скандала с Фадеевым

Газета.Ru 10:06
Космос

В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи

Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Pravda.Ru вчера в 05:59
Общество

Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье

Немецкие специалисты выяснили, что выпитый утром натощак стакан воды положительно влияет на организм, сообщило издание Focus.
Газета Кемерова 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное