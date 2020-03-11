Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

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