Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Происшествия
Появилось сообщение о бомбе на борту российского самолета
Появилось сообщение о бомбе на борту российского пассажирского самолета.
Общество
ФСБ задержала четырех исламистов в Крыму
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Крыму четырех членов международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ).
Политика
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию
Совфед одобрил закон о поправках в Конституцию, передает РИА "Новости".
Автоспорт
В Бахрейне могут провести сразу два этапа Формулы-1
В Бахрейне могут пройти сразу две гонки Формулы-1, утверждает издание GP Today.
Интернет
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Медиа-коммуникационный союз, объединяющий крупнейших операторов связи и медиа-холдинги, предложил ввести дополнительное требование для производителей отечественного программного обеспечения: обязать их идентифицировать каждого «пользователя оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями» через номер телефона.
Общество
Названы дефицитные профессии в России
В России профессии инженер, учитель и врач вошли в топ-10 дефицитных квалификаций, поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании.
Армия и оружие
Украинские моряки вышли на списанных США катерах в Черное море
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг моделей смарт-часов
Эксперты Роскачества протестировали 24 модели смарт-часов от девяти брендов стоимостью от 4600 до 46 400 рублей.
Наука
Изучение муравьев показало пример обратной эволюции
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Футбол
Погба передумал уходить из «МЮ» и готов продлить контракт
Экономика
В Думу внесли законопроект о снижении НДС до 12%
Депутаты КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму законопроект о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 12% к 2025 году.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Общество
На фреске Рафаэля в Ватикане обнаружены автографы украинских туристок
В октябре 2019 года стало известно, что в городе Свободном Амурской области неизвестные испортили мемориальную доску, установленную в честь Александра Солженицына.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Политика
Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
Здоровье
Подтвержден второй случай излечения от ВИЧ
В обоих случаях ВИЧ смогли вылечить пересадкой костного мозга. Первый пациент вылечился таким образом 13 лет назад.
Общество
Тысячу россиян поместили на карантин в Москве
В Москве на карантине находится около тысячи человек, которые контактировали с зараженными коронавирусом.
Экономика
В АКРА оценили риски возможного финансового кризиса
Агентство оценивает близость финансовой системы России к кризису.
Технологии
Живая слизь смоделировала Вселенную
Международная группа ученых из США, Чили и Японии смоделировала крупномасштабную структуру Вселенной с помощью алгоритма, имитирующего рост живого организма — слизевика Physarum polycephalum.
Экономика
Пенсии проиндексируют, несмотря на обвал рубля
Все социальные выплаты и пенсии в России будут проиндексированы, несмотря на обвал рубля.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Общество
Строители музейного комплекса начали забастовку во Владивостоке
Ранее один из строителей комплекса на острове Русский рассказал РИА Новости, что сотрудники компании «Стройтрансгаз-Восток» собрались у отдела кадров и отказались работать до погашения долга по зарплате за февраль.
Хоккей
«Сибирь» одолела «Автомобилист» и пробилась во второй раунд плей-офф
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» завершил серию игр с екатеринбургским «Автомобилистом» уверенной победой и вышел во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина.
Космос
В недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи
Специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя, которая, как принято считать, 4,5 млрд лет назад врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна.
Общество
Употребление воды натощак положительно влияет на здоровье
Немецкие специалисты выяснили, что выпитый утром натощак стакан воды положительно влияет на организм, сообщило издание Focus.