Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Поправки в бюджет на три года прошли второе чтение

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Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

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В бюджет ПФР внесут поправки

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Госдума рассмотрит поправки в бюджеты РФ и Пенсионного фонда во втором чтении

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ГД одобрила во втором чтении поправки в бюджет для реализации послания Путина

Известия05:02
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Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
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В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
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Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

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В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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Украина частично закроет границы из-за коронавируса

Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
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