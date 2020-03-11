Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:22, Ашберн
Хоккей
ХК «Сибирь» прорвался в полуфинал Восточной конференции КХЛ
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Кино
Вселенная монстров Universal пополнится новым «Дракулой»
Руководство компании планировало отказаться от идеи возродить свою Вселенную монстров после неудовлетворительных сборов фильма "Мумия" 2017 года с Томом Крузом в главной роли - перезапуск классического фильма ужасов с бюджетом в $195 млн собрал $409 млн.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
Голландская прокуратура заявила о свидетеле пуска ракеты по MH17
Амстердам, 11 марта 2020, 08:40 — REGNUM На второй день процесса по делу MH17, 10 марта, прокуратура Нидерландов заявила, что в деле появился новый свидетель, который в 2014 г. якобы присутствовал при выстреле ракетой «Бук».
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле
Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
Политика
Путин допустил свой пятый президентский срок
1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Общество
Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы
Общество
«Аэрофлот» приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию
Авиакомпания «Аэрофлот» на период с 13 марта по 30 апреля приостановит полеты в Италию, Францию, Германию и Испанию.
Общество
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин
Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию будет отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен начаться 16 марта в канадском Монреале, с большой долей вероятности будет отменен.
Гаджеты
Показан новый «Проводник» из Windows 10X
Новый «Проводник» в Windows 10X Из функций остались только настройки сортировок файлов и создание новое папки.
Общество
В Крыму задержали четырех террористов
Здоровье
Власти Украины ввели карантин из-за коронавируса
Правительство Украины объявило о мерах по борьбе с распространением коронавируса в стране, среди которых запланирован карантин в школах и других учебных заведениях сроком на три недели.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Здоровье
В Болгарии зафиксирована первая смерть от коронавируса
В софийской больнице зафиксирован первый на территории Болгарии случай летального исхода из-за коронавируса.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Здоровье
Врачи назвали личной паникой прогноз Меркель по коронавирусу
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала довольно мрачный прогноз по распространению коронавируса COVID-2019.
Политика
Украина частично закроет границы из-за коронавируса
Украина частично закроет свои границы из-за угрозы распространения коронавируса, передает «Интерфакс».
Политика
Против поправок в Конституцию выступил только один сенатор
Против принятия закона о пакете поправок в Конституцию проголосовал один член Совета Федерации, сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев.
Экономика
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Реформа экологической ответственности бизнеса «вернет на свалки сотни тысяч тонн отходов и увеличит цены в магазинах — рост цен может составить до 22%», говорится в совместном заявлении ассоциаций.