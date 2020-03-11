Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Финансы
Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,81 копейки - до 81,0207 рубля, курс доллара - на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных Банка России.
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Политика
Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию
Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита
Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
Энергетика
Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть
Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Музыка
Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта
Здоровье
Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Политика
Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
Общество
К Алексею Навальному пришли судебные приставы
Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
Кино
Студия Universal превратит «Дракулу» в современный фильм ужасов
Студия Universal в партнёрстве с кинокомпанией Blumhouse, специализирующейся на малобюджетных и среднебюджетных фильмах ужасов, запустила в работу фильм про графа Дракулу.
Футбол
Игроков «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса
Некоторые футболисты «Арсенала» были отправлены на 14-дневный домашний карантин.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении MH17
В Гааге (Нидерланды) начался суд по делу о крушении авиалайнера «Боинг-747», следовавшего рейсом МН17.
Общество
В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
Армия и оружие
Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»
Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
Здоровье
Ивановские медики получат более 7 млн за раннее выявление онкологии
Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению Правительства РФ от 6 марта 2020 года, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделено 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Гаджеты
В iOS 14 появится меню приложений на манер Android
Если в операционной системе от Google данное меню реализовано в виде вызываемой снизу шторки, то Apple создаст отдельную страницу на рабочем столе под это дело.
Хоккей
ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА на своем сайте сообщил, что приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.
Политика
Трамп не приедет в Москву на 75-летие Победы
Авто
Новый Hyundai Elantra представят 17 марта в Голливуде
Новый Avante представляет собой полностью переработанную модель, в основу которой ляжет новая платформа Hyundai 3-го поколения.
Шоу-бизнес
39-летняя Дженна Деван стала мамой во второй раз
Бывшая жена Ченнинга Татума родила второго ребенка. Поделилась этим Дженна Деван спустя несколько дней.