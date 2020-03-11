Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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ГД одобрила поправки в бюджет для реализации послания президента

News.ru05:28

ГД одобрила во втором чтении поправки в бюджет для реализации послания Путина

Известия05:02

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

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Поправки в федеральный бюджет-2020 Госдума приняла во втором чтении

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Финансы

Официальный курс евро снизился до 81,02 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 83,81 копейки - до 81,0207 рубля, курс доллара - на 54,88 копейки, до 71,472 рубля, следует из данных Банка России.
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АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
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Госдума одобрила закон о поправке в Конституцию

Государственная дума одобрила закон о поправке в Конституцию. За проголосовали 383 депутата, высказавшихся против не было, воздержались 43.
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Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от клещевого энцефалита

Россиянам рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы не заразиться клещевым энцефалитом.
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Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Музыка

Группа Little Big представит песню для «Евровидения-2020» 12 марта

Пятый канал вчера в 07:51
Здоровье

Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
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Политика

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 02:51
Космос

Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»

Эхо Москвы вчера в 21:16
Политика

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
РИА Новости 02:51
Общество

К Алексею Навальному пришли судебные приставы

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
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Студия Universal превратит «Дракулу» в современный фильм ужасов

Студия Universal в партнёрстве с кинокомпанией Blumhouse, специализирующейся на малобюджетных и среднебюджетных фильмах ужасов, запустила в работу фильм про графа Дракулу.
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Игроков «Арсенала» отправили на 14-дневный карантин из-за коронавируса

Некоторые футболисты «Арсенала» были отправлены на 14-дневный домашний карантин.
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В Нидерландах начался суд по делу о крушении MH17

В Гааге (Нидерланды) начался суд по делу о крушении авиалайнера «Боинг-747», следовавшего рейсом МН17.
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Общество

В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
РИА Новости 05:38
Армия и оружие

Трубоукладчика «Академик Черский» берет под защиту «Ярослав Мудрый»

Корабли направляются в Балтийское море. Трубоукладчика "Академик Черский" берет под защиту "Ярослав Мудрый".
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Ивановские медики получат более 7 млн за раннее выявление онкологии

Согласно подписанному Михаилом Мишустиным распоряжению Правительства РФ от 6 марта 2020 года, из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделено 1,2 млрд рублей на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
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Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом

Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
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Шоу-бизнес

Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
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В iOS 14 появится меню приложений на манер Android

Если в операционной системе от Google данное меню реализовано в виде вызываемой снизу шторки, то Apple создаст отдельную страницу на рабочем столе под это дело.
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ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА на своем сайте сообщил, что приостановил продажу билетов на матчи второго раунда плей-офф КХЛ во исполнение указа мэра столицы Сергея Собянина по минимизации возможности распространения коронавируса.
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Трамп не приедет в Москву на 75-летие Победы

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Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
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Новый Hyundai Elantra представят 17 марта в Голливуде

Новый Avante представляет собой полностью переработанную модель, в основу которой ляжет новая платформа Hyundai 3-го поколения.
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39-летняя Дженна Деван стала мамой во второй раз

Бывшая жена Ченнинга Татума родила второго ребенка. Поделилась этим Дженна Деван спустя несколько дней.
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