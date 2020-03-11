Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Общество
Кличко объявил карантин в Киеве из-за угрозы коронавируса
Власти Киева ввели ограничительные меры в городе из-за угрозы коронавируса.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Происшествия
В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного экс-полицейского. В деле может быть замешан бывший вице-губернатор
Сотрудники ФСБ задержали бывшего замначальника отдела следственной части главного следственного управления ГУ МВД по Челябинской области Алексея Журавлева.
Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Музыка
Группа «Время и Стекло» заявила о распаде
Общество
Власти Москвы запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
Массовые мероприятия, число участников которых превышает 5000 человек, запрещаются в Москве из-за опасности распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра столицы.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Культура
Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Авто
В России BMW отзывает 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe
В базе Росстандарта появилось сообщение об отзыве 35 автомобилей BMW 6-Series Gran Coupe (F06).
Гаджеты
Micron начинает поставки образцов первых в отрасли многокристальных компонентов, в которых хранилище UFS объединено с памятью LPDDR5
Компания Micron сообщила о начале поставок многокристальных компонентов uMCP, в которых хранилище на базе флеш-памяти, соответствующее спецификации UFS, объединено с оперативной памятью LPDDR5.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Общество
В Великобритании коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
Ранее стало известно, что во Франции коронавирусом заразился министр культуры Франк Ристер.
Религия
РПЦ намерена сформировать позицию о коронавирусе
У Церкви есть некий опыт работы в таких условиях, — цитирует патриарха РИА Новости.
Происшествия
В Магнитогорске школьник умер на уроке
СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
Политика
РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка о досрочных выборах обсуждалась 10 марта в Госдуме. Идею об этом поддерживали в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России».
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак продемонстрировала растяжку в поддержку курса рубля
Как сообщает ToDay News Ufa, телеведущая Ксения Собчак в поддержку курса рубля опубликовала фотографию, на которой она на Мальдивах высоко задирает ногу.
Авто
Hyundai показал новую Elantra на видео
Компания Hyundai опубликовала первый тизерный видеоролик о седане Elantra нового поколения.
Космос
Дефектные детали нашли на двух ракетах «Протон-М»
Гаджеты
Раскрыты подробные характеристики Xiaomi Redmi Note 9 Pro
За автономную работу Xiaomi Redmi Note 9 Pro будет отвечать аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Предположительная стоимость новинки составит около 15 тыс. рублей или 20 тыс. в России.
Политика
Клишас: в России не будет органов ювенальной юстиции
«Органов ювенальной юстиции в России нет и не будет», — заявил Клишас в ходе заседания Совфеда.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Интернет
Читать тексты в Яндекс.Браузере научилась «Алиса»
Компания «Яндекс» добавила в своего голосового ассистента новую функцию — озвучу текстов в фирменном браузере.
Экономика
Глава ЕЦБ напугала кризисом, сопоставимым с ситуацией 2008 года
Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила об угрозе экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи с коронавирусом COVID-19.