Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020-2022 годы

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