Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет
Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет на 2020—2022 годы для реализации мер из послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
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Политика
Госдума приняла поправки к Конституции
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли поправки к Конституции.
Здоровье
Минздрав Украины направляет тысячи тестов на коронавирус по всей стране
90 тысяч тестов на коронавирус закупил Минздрав Украины, 11 марта сообщается на страничке Минздрава в Facebook.
Политика
Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе
Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Общество
Продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Энергетика
Обозреватель Forbes оценил шансы России победить Саудовскую Аравию в «ценовой войне»
Обозреватель Forbes считает, что противостояние России и Саудовской Аравии должно завершиться победой русских.
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть
Замглавы Минэнерго Павел Сорокин заявил, что устраивающая Россию цена на нефть установится во втором полугодии 2020 года.
Общество
«Аэрофлот» ограничит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию
С 13 марта по 30 апреля приостановлены полеты авиакомпании "Россия" (" дочка" "Аэрофлота") в города: Франция: Ницца Германия: Дюссельдорф и Гамбург.
Гаджеты
В Сети показан новый «Проводник» из Windows 10X
Компания Microsoft представила новый эмулятор Windows 10X — операционной системы (ОС), предназначенной для складных устройств с несколькими экранами.
Футбол
«Рома» не полетит в Испанию на матч против «Севильи» в Лиге Европы
Испанские власти отказались пускать самолет, на котором в Севилью на матч 1/8 финала Лиги Европы против местного клуба должна была прибыть делегация итальянской "Ромы".
Кино
Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Экономика
Фондовые индексы США упали после признания пандемии коронавируса
Основные фондовые индексы США в среду опустились практически на 5% на фоне признания ВОЗ пандемии нового типа коронавируса.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Общество
Российских туристов перестали пускать в Италию
Посольство России в Италии сообщило, что в страну перестали пускать российских туристов из-за карантина по коронавирусу.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Еще одной смертельной болезнью считается аллергия.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Происшествия
В Сирии в ДТП погиб российский военный
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Шоу-бизнес
Джигана могут лишить родительских прав из-за неадекватного поведения
Как сообщает Super, после агрессивного поведения своего супруга Самойлова приняла решение подать на развод и лишить отца четырёх детей родительских прав.
Фигурное катание
Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию
Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.
Космос
Ученые нашли жизнь на Марсе
Футбол
Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу
Киевское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Украины по футболу, в четвертьфинале обыграв "Александрию".
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Происшествия
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.