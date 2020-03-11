Экономика
ГТРК Волгоград-ТРВГосдума приняла во втором чтении поправки в бюджет-2020
В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа. Депутаты Госдумы также приняли во втором чтении поправки в федеральный бюджет на три года.
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Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии прекратили из-за коронавируса
Политика
Госдума одобрила поправки в Конституцию России
Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в Конституцию России.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
Армия и оружие
Турция начала отвод тяжелого вооружения в Идлибе
Турецкие военные приступили к поэтапному отводу тяжелого вооружения с наблюдательных пунктов в провинции Идлиб.
Здоровье
На Украине введен карантин на территории всей страны
Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны из-за эпидемии коронавируса.
Футбол
Джано получил разрыв связки колена и не сыграет в Лиге наций
Бывший полузащитник «Спартака» Джано, ныне выступающий за «Анортосис», получил разрыв боковой связки колена на тренировке кипрской команды.
Общество
В Крыму задержали четырех участников «Хизб ут-Тахрир»*
ФСБ разоблачила в Крыму ячейку международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* и задержала четырех ее членов, сообщает спецслужба в среду.
Авто
Hyundai показала новую Elantra на видео
Южнокорейский бренд сообщил о скорой премьере обновлённой модели Hyundai Elantra. Он состоится 17 марта текущего года.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Экономика
Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
Происшествия
Число погибших в ДТП на трассе под Ростовом увеличилось до пяти
Число погибших в аварии с микроавтобусом и грузовиком на трассе М4 "Дон" в Ростовской области увеличилось до пяти, сообщили ТАСС в медицинском учреждении, куда были доставлены пострадавшие.
Происшествия
В Грозном пропали оскорблявшие Кадырова в соцсетях жители Дербента
Политика
Минск представил Москве новые предложения по поставкам нефти
Белоруссия представила России новые предложения для нефтяных компаний по поставкам сырья, российская сторона их приняла и пообещала в течение нескольких дней провести соответствующие консультации и дать ответ, заявил в среду премьер республики Сергей Румас.
Политика
Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
Происшествия
Ограбление дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье попало на видео
Камера наблюдения запечатлела ограбление дома заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.
Общество
Первый канал объявил нового ведущего вместо Шепелева
Общество
Режим карантина в Москве не распространяется на дипломатов, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора
Всем остальным, кто прибыл из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, необходимо находиться дома в течение двух недель, а при возникновении симптомов ОРВИ обращаться к врачу.
Происшествия
В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей
Неизвестные, действуя от имени юрлиц группы компаний "Фаэтон", похитили около одного миллиарда рублей заемных средств в петербургском филиале АО "Российский сельскохозяйственный банк", сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Армия и оружие
Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске
Россия совершала плановый 12-часовой полет в нейтральных водах. Истребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске.
Происшествия
Четверо пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье
Четверо военных пострадали при взрыве баллона в Луховицком районе Московской области.
Политика
ГП признала нежелательной работу НПО «Европейский фонд за демократию»
Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу международной неправительственной организации "Европейский фонд за демократию" (ЕФД), сообщается на сайте ведомства.
Энергетика
Нефть подешевела более чем на 2% на новостях из Саудовской Аравии
Цены на нефть начали заметно снижаться в ходе торгов в среду, после того как государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила о планах по увеличению объема добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Общество