В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа. Депутаты Госдумы также приняли во втором чтении поправки в федеральный бюджет на три года.

Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет-2020

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