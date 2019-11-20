Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
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