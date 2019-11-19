Экономика
РИА НовостиГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
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Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной
РИА Новости19 ноября в 09:27
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Общество
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Общество
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Кино
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Футбол
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