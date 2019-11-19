Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
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Госдума приняла поправки в бюджет на 2019 год

News.ru05:08

Госдума приняла проект федерального бюджета

Rambler News Service05:06

Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной

РИА Новости19 ноября в 09:27

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Фонда социального страхования на 2020 год

ТАСС19 ноября в 09:13

Госдума приняла проект госбюджета на 2020–2022 годы во II чтении

REGNUM19 ноября в 08:01

Госдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении

Московский Комсомолец19 ноября в 10:22

Дума рассмотрит бюджет на три года

Телеканал 360°18 ноября в 19:19
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:31, Ашберн

«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

КП - Беларусь19 ноября в 09:07
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
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Госдума приняла закон о запрете продажи техники без российского программного обеспечения.
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