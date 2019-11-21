Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
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Госдума перераспределила 1% бюджета страны

РБК19 ноября в 08:08

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Комсомольская правда19 ноября в 09:52

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Фонда социального страхования на 2020 год

ТАСС19 ноября в 09:13

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Известия19 ноября в 09:04

Госдума приняла проект федерального бюджета

Rambler News Service05:06

Госдума приняла проект госбюджета на 2020–2022 годы во II чтении

REGNUM19 ноября в 08:01

Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной

РИА Новости19 ноября в 09:27
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Суд отменил приговор за хищение 319 млн рублей приморскому бизнесмену

Приговор бизнесмену Олегу Дроздову по делу о крупном хищении при строительстве мусорного полигона к саммиту АТЭС-2012 отменил Приморский краевой суд 22 ноября, сообщает Интерфакс.
Красная весна 20:35
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

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РИА Новости 05:15
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
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Культура

Доронина и президент. Деятели культуры требуют исправить «грубую ошибку» Минкульта

Письмо дышит гневом: "То, как развивается конфликт в реальности, делает очевидным, что Министерством культуры РФ допущена грубая ошибка, и ее надо исправить как можно скорее".
Новая газета 07:06
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Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
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Старт продаж намечен на весну 2020-го. Напомним, сейчас в гамме Chevrolet есть две "одноименные" модели Trailblazer.
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Анастасия Заворотнюк идет на поправку

Российская актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку после месяцев борьбы за жизнь.
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Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы

Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Российская газета 20:34
Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ 12:45
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ 14:21
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru 20:23
Экономика

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
РБК 20:36
Кино

Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство, онлайн-кинотеатры и продюсеры потратили почти весь этот год, чтобы согласовать поправки, Минкульт уже направил их в правительство, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух медиакомпаний.
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Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
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Ученые выяснили, как работает в голове нейронный компас

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы изучили, каким образом синхронизируются в мозге мухи-дрозофилы два потока информации о направлении движения — внутренние ощущения и внешние ориентиры, положение которых может меняться.
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NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

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Технологии

Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала

Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
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Происшествия

В Челябинской области ищут 22-летнего солдата-контрактника

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинской области ищут 15-летнюю девочку. Она ушла из дома в Верхних Уфалей ещё 16 ноября.
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Добычей злоумышленников стали 30 миллионов рублей, сообщает агентство ТАСС. Нападавшие скрылись на автомобиле.
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Гороскоп на 21 ноября: Тельцы, вы чересчур расслабились

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В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
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Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Экс-супруг Лолиты живет с новой возлюбленной в элитном районе Москвы

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Туктамышева рассказала о заработках на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
News.ru 18:33
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Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru 12:25
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СМИ сообщили о «подводном ядерном взрыве» в Южно-Китайском море

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Следком задержал и обвинил директора ООО «Звезда» в мошенничестве

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