Экономика
РИА НовостиГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
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Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной
РИА Новости19 ноября в 09:27
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Семья Заворотнюк опровергла слухи о смерти Анастасии и разводе с мужем
Футбол
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Футбольный клуб "Васко да Гама" не намерен продлевать аренду полузащитника Лукаса Сантоса в московском ЦСКА, заявил президент бразильской команды Алешандре Кампелло.
Хоккей
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Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
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Семак рассказал о травмированных перед матчем с «Рубином»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Экономика
Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых
"Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".
Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Общество
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Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Здоровье
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Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Политика
Украинский эксперт «нокаутировал» американца в эфире «Россия 1»
Американец упал и ударился головой о декорации. После «нокаута» эфир прервался на рекламу, а обоих экспертов удалили из студии.
Космос
Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний
Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.
Экономика
Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию
О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
Происшествия
Танкер под флагом Молдавии сел на мель недалеко от Одессы
Небольшой танкер "Делфи" под флагом Молдавии сильным штормом сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Политика
МИД Боливии выказал Мексике протест из-за действий Моралеса
"Моралес из Мексики призывает к насилию, покушаясь на стабильность конституционного правительства, мир и права граждан Боливии", - написано в обращении.
Кино
Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете
С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.
Происшествия
Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга
Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Шоу-бизнес
Охлобыстин поддержал Асмус после травли из-за откровенной сцены
Актер Иван Охлобыстин заступился за Кристину Асмус, на которую поклонники набросились из-за откровенной сцены в новом фильме «Текст».
Армия и оружие
Командующий Военно-транспортной авиации рассказал про задачи летчиков
Летчики Военно-транспортной авиации (ВТА) России должны быть готовы в любой момент сбросить бомбы в любой точке Земли, сообщил журналистам командующий ВТА России Владимир Бенедиктов.
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.