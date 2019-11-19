Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Общество Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.

Политика Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.

Экономика Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых "Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".

Общество Кирилл Руки-Базуки показал результат операции Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.

Здоровье Определена неуязвимая перед раком группа крови Врачи определили группу крови, которая неуязвима перед раком. Также медики раскрыли, обладатели какой из них более подвержены онкологии.

Политика Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

Космос Ракета Илона Маска взорвалась во время испытаний Потерпел неудачу первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX, основателем которой является миллиардер Илон Маск.

Политика Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.

Кино Государство соберет данные о просмотрах сериалов в интернете С 2021 г. государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сказано в поправках в закон о кинематографии, подготовленных Минкультом: информацию видеосервисы будут обязаны передавать в систему учета ЕАИС, где сейчас собираются данные о зрителях традиционных кинотеатров.

Происшествия Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.