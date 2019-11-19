Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
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Госдума приняла поправки в бюджет на 2019 год

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Госдума приняла проект госбюджета на 2020–2022 годы во II чтении

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Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

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Госдума приняла проект федерального бюджета

Rambler News Service05:06

Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной

РИА Новости19 ноября в 09:27
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«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

КП - Беларусь19 ноября в 09:07
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
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