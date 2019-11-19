Экономика
РИА НовостиГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
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Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной
РИА Новости19 ноября в 09:27
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:26, Ашберн
Политика
Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти
Владимир Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевых нефти и газа.
Здоровье
Врачи научили гипертоников лечиться без таблеток
Достаточно лишь соблюдать ряд рекомендаций, которые помогут людям с гипертонической болезнью отказаться от таблеток и продлить жизнь, сообщает Harvard Health Publishing.
Кино
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В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Происшествия
Младенец умер в Томаринском районе
Утром 21 ноября в Холмский межрайонный следственный отдел (с дислокацией в Томари) СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в Красногорске умер четырехмесячный ребенок.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
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Здоровье
Минздрав приостановил действие приказа о новых справках для водителей
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Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Политика
Белый дом расценил показания посла США в ЕС как оправдание Трампа
Показания американского посла в ЕС Гордона Сондленда на слушаниях в конгрессе говорят о невиновности президента США Дональда Трампа, против которого инициировали процедуру импичмента после его июльского разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Политика
Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял
Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
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Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
Транспорт
Путин принял участие в открытии движения по МЦД
Президент России Владимир Путин совершил поездку по первому Московскому центральному диаметру (МЦД) в первый день его работы.
Происшествия
Российская школьница защитилась ножом от отчима и попала под суд
В Перми завели уголовное дело на школьницу, которая нанесла смертельный удар ножом отчиму, избившему саму девочку, ее бабушку и подругу.
Технологии
Установлен рекорд дальности передачи высокоскоростного сигнала
Ученые создали систему передачи высокоскоростного сигнала, для работы которой не нужно активное промежуточное усиление.
Футбол
Тухель рассказал, как на Неймаре отразилась поездка в Мадрид
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель признался, что с огорчением воспринял известие о поездке нападающего Неймара в Мадрид, однако бразилец после возвращения во Францию с хорошим настроением работал на тренировке.
Политика
США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Киберспорт
Dendi собрал команду с LeBron и KingR
Состав Viet Flashbacks: Алик V-Tune Воробей; Данил Dendi Ишутин; Алексей Nongrata Васильев; Ринат KingR Абдуллин; Никола LeBronDota Попович.
Теннис
Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Здоровье
В Челябинской области в следующем году на работу выйдут 400 врачей
В Челябинской области в следующем году финансирование здравоохранения увеличится аж на три миллиарда рублей.
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Наука
Гиперреалистичные маски обманули людей
Гиперреалистичные маски делаются из пластичных, гибких и мягких материалов, таких как силикон, и предназначены для точной имитации настоящих человеческих лиц.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Космос
Прототип космического корабля Илона Маска взорвался на испытании
Первый полномасштабный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX Илона Маска взорвался на испытательном полигоне в штате Техас, сообщает сайт NASASpaceFlight.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Интернет
Twitter разрешил пользователям скрывать ответы к своим публикациям
Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, приняла решение позволить пользователям скрывать ответы на свои публикации.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.