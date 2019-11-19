Экономика

Вести ФМВести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Общественное телевидение России11:17

Романов: принятые поправки в проект бюджета России расширяют его социальную составляющую

Парламентская газета11:15

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ09:30

Володин назвал эффективной и сбалансированной редакцию бюджета-2020

Дума ТВ09:07

Володин: Поправки в госбюджет-2020 точечно улучшают качество жизни людей

REGNUM08:04

Бюджет-2020 прошел второе чтение

Государственная Дума РФ08:02

Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета10:30
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

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Отмечается, что стоимость контракта составила €136,5 млн, производством кораблей займётся французская компания ОСЕА, катера должны быть поставлены в течение трёх лет с частичной локализацией производства на Украине.
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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Политика

Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 09:47
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
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Политика

В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие

Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
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Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
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Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
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Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
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Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
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Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
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К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска.
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