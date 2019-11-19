Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

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