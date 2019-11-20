Экономика

Вести ФМВести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Госдума рассмотрит проект закона о бюджете в окончательном чтении 21 ноября

Парламентская газета10:34

Госдума приняла во II чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС04:43

Госдума приняла поправки в госбюджет-2019 во II чтении

REGNUM04:28

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Комсомольская правдавчера в 09:52

Госдума изменила судьбу 740 миллиардов рублей

Lenta.ruвчера в 09:22

Госдума перераспределила 1% бюджета страны

РБКвчера в 08:08

Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной

РИА Новостивчера в 09:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон

«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

КП - Беларусьвчера в 09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 22:38, Вашингтон
Футбол

Аршавин рассказал, кто должен быть основным вратарем сборной России

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выделил вратаря, который должен быть основным голкипером на Евро-2020.
Нева Спорт 15:35
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 19:53
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 13:32
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости 09:15
Политика

В Посольстве РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии

Посольство РФ прокомментировало территориальные претензии Эстонии и подчеркнуло, что в 2014 году Эстония отказалась от них, сообщается на сайте дипмиссии.
Life.ru 16:39
Политика

Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях.
Утро.ru 09:27
Здоровье

Названа группа крови, неуязвимая перед раком

Исследователи из медицинского факультета Каролинского института, расположенного в Швеции, определили группу крови, которая более других уязвима перед развитием рака.
Московский Комсомолец 18 ноября в 23:22
Происшествия

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Lenta.ru 21:16
Экономика

Власти поставили цель привлечь ₽1 трлн от россиян на добровольную пенсию

Согласно проекту KPI, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн руб. в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн руб. в 2024 году.
РБК 22:00
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

В Карском море всплыли две нитки трубопровода «Газпрома»

Общая газета.RU 16:35
Армия и оружие

Турецкие беспилотники нанесли удары по сирийской провинции Ракка

Беспилотные летательные аппараты турецких ВВС нанесли удары по окрестностям города Телль-Абъяд на севере сирийской провинции Ракка, сообщило SANA.
Взгляд.ру 18:32
Политика

Зеленский пообещал вернуть оборудование на прибывшие из России корабли

Украина обратится к России с требованием вернуть вещи и объекты, находившиеся на кораблях, возвращенных на этой неделе после задержания в Керченском проливе.
РБК 17:15
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова «доросла» до съемок в эротических сценах

Как звезда призналась в интервью изданию «КП», ей надо было «дорасти» до этого. В одной из откровенных сцен в «Давай разведемся!»
Bimru.ru 06:43
Игры

В Steam началась распродажа в честь запуска функции Remote Play Together

3DNews 14:10
Политика

Зеленский приехал на восстановленный мост между ЛНР и Украиной

Вести.Ru 13:05
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Коммерсантъ 19:21
Экономика

Владелец Louis Vuitton увеличил предложение о покупке Tiffany

Сделка с Tiffany может стать для LVMH самой крупной после покупки Christian Dior в 2017 г. До этого владелец Louis Vuitton также приобрел бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.
Ведомости 21:02
Музыка

В США объявили номинантов на музыкальную премию «Грэмми»

Экономика сегодня 18:00
Футбол

Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»

ProstoProSport 02:16
Технологии

В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет

REGNUM 17:44
Политика

Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

Президент России Владимир Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти и газа с точки зрения влияния на экологию.
РБК 18:44
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда 22:18
Здоровье

Врачи из США впервые ввели пациента в анабиоз

Американские специалисты впервые погрузили человека в состояние анабиоза.
Телеканал 360° 22:09
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru 10:43
Происшествия

На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета

Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет. О пропаже девочки стало известно 18 ноября.
Российская газета 01:48
Футбол

Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Чемпионат 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное