Экономика
Вести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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Госдума рассмотрит проект закона о бюджете в окончательном чтении 21 ноября
Парламентская газетавчера в 10:34
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Вашингтон
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
Политика
На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон»
В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.
Политика
В Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Музыка
София Ротару вернется с концертами в Россию
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Общество
Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров
Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Экономика
Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии
Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
Политика
Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Кино
50-летний малыш Йода умилил зрителей
Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.
Политика
США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»
Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Политика
Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял
Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Авто
Озвучены российские цены на новую Hyundai Sonata
Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Здоровье
В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста
Кремль и кабинет министров де-факто исключили общественную дискуссию о целесообразности повышения пенсионного возраста из своей повестки.
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что израильская атака была осуществлена в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства силами «Аль‑Кудс» с сирийской стороны.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма
Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
Политика
У самолета Зеленского отказал двигатель
Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Хоккей
Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»
Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Кино
Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»
В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Игры
В Steam началась распродажа в честь запуска функции Remote Play Together
Политика
Зеленский отказался от помощи Лукашенко по охране границы с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложения белорусского лидера Александра Лукашенко оказать помощь по охране российско-украинской границы.
Происшествия
Неизвестные в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле
В дом константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли трое неизвестных. Инцидент произошел вечером 16 ноября.