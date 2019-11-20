Экономика

Вести ФМВести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджет-2019

Российская газетавчера в 06:03

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

RT на русском19 ноября в 08:32

Госдума рассмотрит проект закона о бюджете в окончательном чтении 21 ноября

Парламентская газетавчера в 10:34

Госдума приняла поправки в госбюджет-2019 во II чтении

REGNUMвчера в 04:28

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Известия19 ноября в 09:04

Госдума приняла во II чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год

ТАССвчера в 04:43

Госдума перераспределила 1% бюджета страны

РБК19 ноября в 08:08
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Вашингтон

«Плюс 28% только на здравоохранение». Спросили, почему на оборону и социалку в бюджете планируют почти одинаковые расходы

КП - Беларусь19 ноября в 09:07
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено вчера в 23:45, Вашингтон
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Политика

На Украине обвинили Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Gazeta.SPb вчера в 09:18
Хоккей

Панарин и Бучневич помогли «рейнджерам» одолеть «Вашингтон»

В результате "Нью-Йорк Рейнджерс" благодаря двум голам Артемия Панарина и голу и пасу Павла Бучневича выиграл у "Вашингтон Кэпиталз" – 4:1. Панарин забросил две первых шайбы своей команды, вторая из которых оказалась для "рейнджеров" победной.
Вести.Ru вчера в 23:10
Политика

В Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Евразия Daily вчера в 09:19
Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

Piter.tv 18 ноября в 11:18
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Общество

Forbes назвал самых богатых российских Instagram-блогеров

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых богатых блогеров в российском сегменте Instagram, список опубликован на сайте журнала 20 ноября.
Известия вчера в 01:30
Экономика

Правительство ждет, что россияне добровольно внесут в бюджет триллион рублей на пенсии

Согласно проекту, объем добровольных пенсионных взносов россиян, накопленных в системе, возрастет с 0,96 трлн рублей в 2021 году до 1,54 трлн в 2022 году, затем до 2,2 трлн в 2023 году и до 3 трлн рублей в 2024 году.
URA.Ru вчера в 23:03
Политика

Президент Эстонии считает Россию самым трудным партнером

Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что готова вести переговоры даже с "самым трудным партнером", имея в виду российскую сторону.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС вчера в 01:09
Экономика

В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Известия вчера в 17:37
Кино

50-летний малыш Йода умилил зрителей

Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.
SM News вчера в 08:03
Политика

США пригрозили задержать запуск «Северного потока-2»

Американский сенатор-республиканец Тед Круз утверждает, что санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", якобы могут существенно задержать его запуск.
Российская газета вчера в 20:59
Политика

Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял

Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Свободная Пресса вчера в 23:25
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс вчера в 14:16
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости вчера в 22:55
Общество

На космодроме Восточный вскрылись новые хищения

Lenta.ru вчера в 21:16
Авто

Озвучены российские цены на новую Hyundai Sonata

Ранее стало известно, что новую Hyundai Sonata предложат на российском рынке с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым 180-сильным двигателями в сочетании с безальтернативным шестиступенчатым «автоматом».
Автоновости дня вчера в 04:17
Здоровье

В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста

Кремль и кабинет министров де-факто исключили общественную дискуссию о целесообразности повышения пенсионного возраста из своей повестки.
Свободная Пресса 19 ноября в 09:53
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что израильская атака была осуществлена в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства силами «Аль‑Кудс» с сирийской стороны.
Независимая газета вчера в 12:56
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Как сообщает издание «Новое время», перед взлетом у самолета Ан обнаружилась неисправность: отказал двигатель.
Рамблер вчера в 15:18
Общество

Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября

Волгоградская правда вчера в 22:18
Хоккей

Агент Флёри назвал отражённый своим клиентом бросок «сейвом столетия»

Хоккейный агент Аллан Уолш, представляющий интересы голкипера «Вегас Голден Найтс» Марка-Андре Флёри, прокомментировал действия своего клиента в матче регулярного чемпионата НХЛ с „Торонто Мэйпл Лифс“ (4:2). За четыре минуты до конца третьего периода Флёри стал автором одного из лучших сейвов сезона.
Чемпионат вчера в 01:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости 19 ноября в 21:50
Кино

Вышел второй трейлер мюзикла «Кошки»

В Сети появился второй трейлер фильма «Кошки», ставшей адаптацией одноименного бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера по произведениям Томаса Элиота.
Культуромания 19 ноября в 15:24
Технологии

Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp

Коммерсантъ вчера в 19:21
Игры

В Steam началась распродажа в честь запуска функции Remote Play Together

3DNews вчера в 14:10
Политика

Зеленский отказался от помощи Лукашенко по охране границы с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отказался от предложения белорусского лидера Александра Лукашенко оказать помощь по охране российско-украинской границы.
RT на русском вчера в 19:55
Происшествия

Неизвестные в масках проникли в дом патриарха Варфоломея в Стамбуле

В дом константинопольского патриарха Варфоломея в Стамбуле проникли трое неизвестных. Инцидент произошел вечером 16 ноября.
ТК Звезда вчера в 19:10
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