Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

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