Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Госдума рассмотрит бюджет 2020-2022 в третьем чтении 21 ноября

Парламентская газетавчера в 17:07

Госдума рассмотрит бюджет России во втором чтении

ТВ Центр19 ноября в 06:54

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ19 ноября в 09:30

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

RT на русском19 ноября в 08:32

Бюджет-2020 прошел второе чтение

Государственная Дума РФ19 ноября в 08:02

Володин: Поправки госбюджета 2020-2022 гг. направлены на развитие регионов

REGNUM19 ноября в 08:04

Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета19 ноября в 10:30
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Общество

Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках

В четверг, 21 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках.
Газета.Ru 09:00
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

РИА Новости 19 ноября в 09:12
Происшествия

Минздрав Ставрополья опроверг нехватку шприцев в деле о заражении ВИЧ

Минздрав Ставропольского края опроверг данные о нехватке шприцов в больнице Будённовска, где, по данным СКР, в 2018 году несколько пациентов были заражены ВИЧ.
Своё ТВ вчера в 06:57
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
Общество

Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 08:27
Происшествия

На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
RT на русском 08:48
Футбол

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Телеканал 360° вчера в 18:27
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости 10:02
Происшествия

Карине Цуркан предъявили окончательное обвинение в шпионаже

Следствие предъявило в окончательной редакции обвинение в шпионаже бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщил ее адвокат Иван Павлов «Интерфаксу».
Коммерсантъ 10:06
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Армия и оружие

В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства

В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
Национальная служба новостей 07:07
Политика

Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Коммерсантъ 06:27
Политика

В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Известия вчера в 17:00
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Общество

СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный

Следственный комитет возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 04:06
Футбол

AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Bobsoccer вчера в 10:44
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья

В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
РБК 06:30
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Общество

Сбербанк объяснил отправку скандального кода

В пресс-службе Сбербанка объяснили отправку одному из пользователей кода с призывом «убивать евреев».
Известия 09:32
Общество

Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
RT на русском 09:59
Экономика

«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже

Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
РБК 02:26
Политика

МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей.
Газета.Ru 09:46
Фигурное катание

Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. Ее слова передает YouTube-канал «Всему Головин».
Lenta.ru 09:05
Армия и оружие

Пушилин рассказал об истерике и вранье Порошенко в Минске после «дебальцевского котла»

В 2015 году в ходе Минских переговоров, на которых принималось решение о судьбе попавших в «дебальцевский котёл» украинских армейских подразделений, экс-президент Украины Порошенко в истерике пытался доказать, что никакого «котла» нет.
ИА Новороссия 04:53
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Бузова снималась в белье в центре Санкт-Петербурга

WomanHit.ru 09:53
Футбол

«Ливерпуль» намерен увеличить вместимость «Энфилда»

Матч ТВ 07:52
Фигурное катание

Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии

Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Газета.Ru 00:51
Экономика

ЦБ увидел замедление роста потребкредитования

Рост потребительского кредитования в РФ замедлился после введения показателя долговой нагрузки с 1 октября.
News.ru вчера в 11:34
Политика

Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
3DNews 09:40
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