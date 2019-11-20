Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Общество
Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках
В четверг, 21 ноября, Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об электронных трудовых книжках.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Происшествия
Минздрав Ставрополья опроверг нехватку шприцев в деле о заражении ВИЧ
Минздрав Ставропольского края опроверг данные о нехватке шприцов в больнице Будённовска, где, по данным СКР, в 2018 году несколько пациентов были заражены ВИЧ.
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Общество
Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года
«Северный поток-2» запустят в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.
Происшествия
На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело
СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
Футбол
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Происшествия
Карине Цуркан предъявили окончательное обвинение в шпионаже
Следствие предъявило в окончательной редакции обвинение в шпионаже бывшему члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщил ее адвокат Иван Павлов «Интерфаксу».
Транспорт
Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров
Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Армия и оружие
В Сирии у ЧВК и террористов идёт свой счёт на зверства
В четверг в СМИ появилось видео, на котором люди в камуфляже убивают и расчленяют человека, похожего на араба.
Политика
Госдума приняла поправки о физлицах-иноагентах
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону «О СМИ», согласно которым иностранными агентами могут быть признаны физические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентами и получающие иностранное финансирование.
Политика
В ВМС Украины обвинили Россию в краже унитазов с задержанных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко прокомментировал возвращение Россией задержанных в Керченском проливе кораблей и обвинил Москву в «варварском отношении» к ним.
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
СК возбудил два новых дела по хищениям на космодроме Восточный
Следственный комитет возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Футбол
AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья
В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой.
Общество
Сбербанк объяснил отправку скандального кода
В пресс-службе Сбербанка объяснили отправку одному из пользователей кода с призывом «убивать евреев».
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Экономика
«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
Компания собирается разместить на бирже пакет в 3,59% казначейских акций (850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг).
Политика
МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление о пропаже унитазов с возвращенных Киеву кораблей.
Фигурное катание
Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. Ее слова передает YouTube-канал «Всему Головин».
Армия и оружие
Пушилин рассказал об истерике и вранье Порошенко в Минске после «дебальцевского котла»
В 2015 году в ходе Минских переговоров, на которых принималось решение о судьбе попавших в «дебальцевский котёл» украинских армейских подразделений, экс-президент Украины Порошенко в истерике пытался доказать, что никакого «котла» нет.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Шоу-бизнес
Бузова снималась в белье в центре Санкт-Петербурга
Фигурное катание
Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии
Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Экономика
ЦБ увидел замедление роста потребкредитования
Рост потребительского кредитования в РФ замедлился после введения показателя долговой нагрузки с 1 октября.
Политика
Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители
Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.