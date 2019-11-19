Экономика

Вести ФМВести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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Госдума приняла поправки в бюджет на 2019 год

News.ru05:08

Госдума приняла проект федерального бюджета

Rambler News Service05:06

Госдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении

Московский Комсомолец19 ноября в 10:22

В бюджете 2019 года предусмотрят повышение пенсий сотрудникам Следкома

Парламентская газета19 ноября в 17:17

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Комсомольская правда19 ноября в 09:52

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Фонда социального страхования на 2020 год

ТАСС19 ноября в 09:13

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Гудок17 ноября в 18:00
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Авто

В Сети появилось новое фото обновленного внедорожника Lada 4x4

Известия 02:52
Общество

Минздрав отложил введение нового медосмотра для водителей

Министерство здравоохранения РФ отложило вступление в силу приказа об обязательном прохождении теста на наркотики при получении водительского удостоверения, сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.
Коммерсантъ 06:50
Шоу-бизнес

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Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
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Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Футбол

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части Евро-2020.
Телеканал 360° вчера в 18:27
Политика

Российские силовики получили право сбивать беспилотники

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Транспорт

Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру

Владимир Путин открыл движение первых маршрутов Московского центрального диаметра — новых наземных веток метро.
РИА Новости 06:04
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Житель Казани умер в очереди за справкой от нарколога

В Республиканском наркологическом диспансере в Казани умер 73-летний мужчина, стоявший в очереди на получение справки от нарколога для водительских прав.
Известия 07:26
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
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Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов

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Экономика

Китай призвал РФ перейти на юани

На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
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Политика

Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.
Газета.Ru 07:00
Футбол

Киевское «Динамо» наказано матчем без зрителей за инцидент с Тайсоном

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал киевское "Динамо" одним домашним матчем без зрителей после игры чемпионата Украины против донецкого "Шахтера", сообщается на сайте ассоциации.
РИА Новости 07:26
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Общество

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Футбол

Пропавший в Турции российский футболист вышел на связь

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Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Ридус 05:43
Экономика

ПФР: работающие пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2020 году

В ноябре проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на предстоящие три года вызвал множество обсуждений как среди чиновников, так и среди самих пенсионеров.
Pravda.Ru 00:11
Политика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
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Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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ФСБ задержала шпионившего в пользу Украины российского военного

Как отмечается в пресс-релизе ФСБ, по оперативным данным, российский военнослужащий собирал секретные сведения в отношении Вооруженных сил России по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.
Московский Комсомолец вчера в 09:36
Хоккей

Бывший хоккеист «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе подписал контракт с ЦСКА

Шведский нападающий Марио Кемпе перешел в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
ТАСС Спорт 07:05
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:25
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

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Redmi Note 8 Pro с расширенной конфигурацией памяти будет доступен в Китае с ценником в 1899 юаней (~$270), что ненамного дороже предыдущей версии 8/128 ГБ, цена которой составляет 1799 юаней (~$256).
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
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В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей

Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате».
ТК Звезда 06:21
Общество

«Дурных водителей меньше не станет»: уральцы — о законе, из-за которого они застряли в очередях

С завтрашнего дня в силу вступает новый закон, и теперь водители перед получением справки обязаны будут проходить тест на наркотики и алкоголизм.
Екатеринбург Онлайн 06:42
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В ПНД Сургута объяснили повышение цены на справки для водителей

Сургутская клиническая психоневрологическая больница объяснила повышение стоимости медицинского освидетельствования водителей.
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