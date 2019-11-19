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Вести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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В бюджете 2019 года предусмотрят повышение пенсий сотрудникам Следкома
Парламентская газета19 ноября в 17:17
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правда19 ноября в 09:52
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