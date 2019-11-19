Экономика

Вести ФМВести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
Читать в источнике
Комментировать71

Подробнее о событии

Госдума приняла поправки в бюджет на 2019 год

News.ru05:08

Госдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении

Московский Комсомолец19 ноября в 10:22

В бюджете 2019 года предусмотрят повышение пенсий сотрудникам Следкома

Парламентская газета19 ноября в 17:17

Госдума приняла проект федерального бюджета

Rambler News Service05:06

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Комсомольская правда19 ноября в 09:52

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Фонда социального страхования на 2020 год

ТАСС19 ноября в 09:13

Перевод не зависит от расстояния

Гудок17 ноября в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:12, Ашберн
Общество

В городах России возникли очереди за справками для водителей

Lenta.ru вчера в 08:04
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов

Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Москва 24 вчера в 14:37
Политика

США допустили возможность санкций для задержки «Северного потока-2»

Американский сенатор Тед Круз заявил, что у США примерно 2 месяца, чтобы применить санкции или принять законопроект, который остановит российский газопровод Северный поток-2 .
ИжевскИнфо.РУ 02:52
Общество

Мэр Львова получил «подозрение» и рассчитывает на «Божью милость»

Мэр отметил, что суть дела в том, что Львов еще в 2015 году получил деньги за землю от компании — инвестора, на которой так и не построили индустриальный парк.
REGNUM 05:56
Экономика

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования.
Вести.Ru 06:05
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Музыка

Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары»

Американский режиссер снял в Екатеринбурге клип для «Курары» В ролике музыканты едут на «Волге» мимо зданий в стиле советского модернизма, Белой башни и креста Покраса Лампаса.
Екатеринбург-ТВ 05:12
Общество

Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО

Закон, проект которого был внесен в июле депутатами Сергеем Жигаревым, Владимиром Гутеневым, Олегом Николаевым и Александром Ющенко, запрещает с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды "технически сложных товаров" без предустановки российского программного обеспечения.
РИА Новости 06:03
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей

Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
News.ru вчера в 08:37
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

Основатель и гендиректор компании Group-IB, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков обстрелял двух таксистов в центре Москвы.
РБК 04:35
Космос

На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Южный Федеральный 19 ноября в 09:43
Происшествия

На Обводном задымилась «Лента», недавно отстроенная после пожара

Росбалт 06:05
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Теннис

Российские теннисисты вышли в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису заняла второе место в группе В Кубка Дэвиса. Команда вышла в четвертьфинал турнира.
Pravda.Ru 01:21
Экономика

WeWork замораживает часть проектов в Москве

Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 18:59
Наука

Все функции мозга может выполнять одно полушарие

Несмотря на удаление одного из полушарий головного мозга, человек не теряет дееспособность, так как нейронные связи становятся более прочными.
МедиаПоток вчера в 08:02
Происшествия

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:28
Транспорт

Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД).
Российская газета вчера в 18:16
Политика

ЛНР объяснила отказ возвращаться в состав Украины

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник исключил возвращение региона в состав Украины.
Lenta.ru 04:58
Общество

«Медуза»: Активисты SERB получают деньги от МВД

Известные своими провокациями активисты движения SERB спонсируются МВД за помощь в раскрытии преступлений, утверждается в расследовании "Медузы" о рынке политического насилия.
ЗакC.Ру 04:00
Футбол

«Милан» предложил Ибрагимовичу контракт на полтора года

Metaratings 05:30
Экономика

Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Политика

Белоруссия начала тестирование секретной мобильной связи

В Белоруссии начали тестировать секретную мобильную связь правительственного уровня.
Lenta.ru 05:55
Политика

Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение

Актуальные Новости вчера в 12:16
Общество

В Якутии школьников обязали ежедневно исполнять гимн России

21 ноября Николаев сообщил на своей странице в Instagram, что сам спел гимн с учениками школы № 5 города Якутска: «Я пел гимн вместе с детьми, и это было очень волнительно».
Известия 02:31
Шоу-бизнес

Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье

Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Вестник 03:40
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на информацию о планах Чернышева развестись в скором времени.
Evo-rus.com 03:49
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное