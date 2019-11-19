Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

RT на русском19 ноября в 08:32

Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета19 ноября в 10:30

Госдума приняла бюджет во втором чтении

ТК Звезда19 ноября в 10:02

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ19 ноября в 09:30

Госдума поручит Правительству принять меры по сокращению бюджетного разрыва регионов

Парламентская газетавчера в 09:10

Бюджет-2020 прошел второе чтение

Государственная Дума РФ19 ноября в 08:02

Володин: Поправки госбюджета 2020-2022 гг. направлены на развитие регионов

REGNUM19 ноября в 08:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 07:16, Ашберн
Транспорт

Путин открыл движение по Московским центральным диаметрам

Интерфакс 06:08
Политика

Украина обвинила Россию в краже унитазов с возвращённых кораблей

Россия варварски относилась к кораблям, задержанным в прошлом году в Керченском проливе.
News.ru вчера в 08:37
Политика

Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
РИА Новости 07:09
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru вчера в 00:00
Происшествия

Спасенная из выгребной ямы девочка впала в кому

Вести.Ru 06:33
Авто

Представлен электрокроссовер Ford Mustang Mach-E

Новый Ford Mustang Mach-E вышел действительно интересным.
32CARS.ru вчера в 15:57
Общество

Госдума приняла закон о запрете продавать гаджеты без российского ПО

Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Газета.Ru 06:20
Музыка

«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину

Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
Полит.ру 06:55
Происшествия

Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля

В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
РБК 04:35
Политика

Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет.
Интерфакс 06:22
Космос

Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом

Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
AstroNews.ru 19 ноября в 12:26
Политика

Малайзии предоставят доступ к материалам следствия по делу MH17

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.
Газета.Ru 07:00
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Футбол

Тайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала

Матч ознаменовался расистским скандалом. Сообщается, что Тайсон пропустит одну игру. Еще на два матча его дисквалифицировали условно.
Спорт-Экспресс 06:24
Технологии

Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов из-за уязвимости приложения для хакеров.
Сусанин 00:24
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Футбол

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Свободная Пресса 06:33
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
РИА Новости вчера в 15:32
Технологии

Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5

Ferra 19 ноября в 04:04
Футбол

«Сочи» отправил в отставку Точилина

ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина.
Sport.ru вчера в 04:30
Политика

В Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов

Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Евразия Daily вчера в 09:19
Общество

Власти назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
РБК 06:42
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми.
РБК вчера в 15:34
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Политика

Путин прокомментировал свои отношения с Зеленским

Путин полагает, что Зеленский искренне хочет улучшить ситуацию на юго-востоке Украины.
Московский Комсомолец вчера в 06:51
Экономика

Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
RT на русском 04:17
Происшествия

В Крыму старшеклассник умер во время урока

Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Российская газета 06:33
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Футбол

В Турции пропал российский футболист Садаев

RT на русском 04:03
Политика

Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России.
Lenta.ru 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное