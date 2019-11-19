Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Госдума поручит Правительству принять меры по сокращению бюджетного разрыва регионов
Парламентская газетавчера в 09:10
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Политика
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Путин назвал попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей чушью
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, такие нововведения надо проводить с умом, поэтапно.
Общество
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Новый Ford Mustang Mach-E вышел действительно интересным.
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Госдума приняла закон о запрете продажи смартфонов, компьютеров и другой электронной техники без российского программного обеспечения (ПО).
Музыка
«Каста» записала новый гимн России и предложила его Путину
Участники российской рэп-группы «Каста» записали видеообращение к Владимиру Путину.
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Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
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Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ
Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет.
Космос
Curiosity фиксирует скачки кислорода на Марсе весной и летом
Впервые в истории освоения космоса ученые измерили сезонные изменения газов, которые заполняют воздух непосредственно над поверхностью кратера Гейла на Марсе.
Политика
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Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Малайзии направить своих специалистов для изучения данных российских экспертов по расследованию обстоятельств крушения Boeing MH17 над Донбассом.
Политика
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
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Тайсон дисквалифицирован на один матч после расистского скандала
Матч ознаменовался расистским скандалом. Сообщается, что Тайсон пропустит одну игру. Еще на два матча его дисквалифицировали условно.
Технологии
Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со смартфонов из-за уязвимости приложения для хакеров.
Общество
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Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
Футбол
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией
УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Бельгии по итогам матча с Россией.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Технологии
Sony раскрыла функции картриджей в PlayStation 5
Футбол
«Сочи» отправил в отставку Точилина
ФК "Сочи" объявил об уходе с поста главного тренера команды Александра Точилина.
Политика
В Латвии запретили вещание 9 российских телеканалов
Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение остановить в государстве трансляцию девяти телеканалов, сообщает Lsm.lv.
Общество
Власти назвали сроки начала работы «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, передает ТАСС.
Общество
Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Британский герцог Йоркский, принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и принца Филиппа) попросил освободить его от публичных обязанностей из-за его прошлых контактов с американским миллиардером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми.
Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
В настоящее время человек может управлять автомобилем до истечения срока действия прав, а отобрать документ можно только через суд.
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Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Футбол
В Турции пропал российский футболист Садаев
Политика
Тимошенко высказалась о снятии антироссийских санкций
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала европейские государства не допустить снятия санкций против России.