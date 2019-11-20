Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Госдума рассмотрит бюджет 2020-2022 в третьем чтении 21 ноября

Парламентская газетавчера в 17:07

Володин: Поправки госбюджета 2020-2022 гг. направлены на развитие регионов

REGNUM19 ноября в 08:04

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ19 ноября в 09:30

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

RT на русском19 ноября в 08:32

Бюджет-2020 прошел второе чтение

Государственная Дума РФ19 ноября в 08:02

Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета19 ноября в 10:30

Госдума рассмотрит бюджет России во втором чтении

ТВ Центр19 ноября в 06:54
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Происшествия

На взявшего в заложники жену в Ростове-на-Дону следователя завели дело

СК возбудил уголовное дело в отношении следователя, который устроил бытовой конфликт в Ростове-на-Дону.
RT на русском 08:48
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Известия 07:24
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Lenta.ru 07:20
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Политика

Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Lenta.ru 08:51
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Общество

Дмитрий Козак: «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года

Газопровод "Северный поток-2" заработает в середине следующего года, сказал вице-премьер Дмитрий Козак журналистам.
Российская газета 06:58
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Политика

СМИ узнали о возбуждении НАБУ дела о возможной госизмене Грицака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы Службы безопасности (СБ) страны Василия Грицака по подозрению в госизмене и шпионаже.
Известия 10:28
Фигурное катание

Загитова и Косторная выступят на Гран-при Японии

Примечательно, что две фигуристки уже выступали на одном этапе во Франции, и тогда победу в очном противостоянии одержала Косторная, для которой этот сезон является дебютным на взрослом уровне.
Газета.Ru 00:51
Общество

Миллиардер Доронин продает дом, построенный для Наоми Кэмпбелл

Дом должен был стать свадебным подарком для американской модели Наоми Кэмпбелл, однако пара рассталась до бракосочетания.
Вести.Ru 05:15
ЖКХ

На Алтае в городе Яровое ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В Алтайском крае в городе Яровое ввели режим ЧС, там с начала отопительного сезона идут перебои с отоплением, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости 09:58
Политика

Байден заявил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден считает, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не хотят его победы на предстоящих выборах главы государства в 2020 году.
Известия 02:02
Политика

В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:32
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

ТАСС 08:11
Экономика

Китай призвал РФ перейти на юани

На проходящем в российской столице Инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!" в этом году присутствовали два высокопоставленных госслужащих из КНР, которые активно призывали РФ использовать юань как средство оплаты, а также для инвестиций.
Pravda.Ru 01:30
Политика

Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
3DNews 09:40
Шоу-бизнес

Лобода показала подписчикам идеальный шпагат

В комментариях многочисленные подписчики восхитились длинными ногами и подтянутой формой исполнительницы, а некоторые не преминули сравнить со скандальной балериной Анастасией Волочковой.
WomanHit.ru 03:03
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Политика

Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии

Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Специалисты не нашли причины вони в петербургском районе Купчино

REGNUM 09:09
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили

РИА Новости 10:02
Спорт

Президент ОКР не сомневается, что Россия выступит на Олимпиаде-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 в Токио вне зависимости от решения по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).
News.ru 07:54
Политика

Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 01:47
Как работают Яндекс.Новости?
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