Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Госдума поручит Правительству принять меры по сокращению бюджетного разрыва регионов

Парламентская газетавчера в 09:10

Володин: Поправки госбюджета 2020-2022 гг. направлены на развитие регионов

REGNUM19 ноября в 08:04

Госдума во втором чтении одобрила проект трехлетнего бюджета

Коммерсантъ19 ноября в 09:30

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

RT на русском19 ноября в 08:32

Бюджет-2020 прошел второе чтение

Государственная Дума РФ19 ноября в 08:02

Поправки в бюджет 2020 года

Российская газета19 ноября в 10:30

Госдума рассмотрит бюджет России во втором чтении

ТВ Центр19 ноября в 06:54
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Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Общество

Минздрав перенес сроки введения новых правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Общество

Глава ФСИН пообещал построить новые тюрьмы и СИЗО

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что в России будут строить новые следственные изоляторы и тюрьмы.
РБК 12:05
Общество

«Каста» предложила Путину свой гимн России

Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Lenta.ru 08:02
Политика

ФСБ показала унитазы на украинских кораблях

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Lenta.ru 04:04
Спорт

Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
BFM.ru 12:07
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Общество

Путин в Кремле вручил награды посадившим А321 в поле пилотам

Президент России Владимир Путин наградил званием Героя России пилотов самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
РБК 11:12
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия 19 ноября в 22:17
Общество

Кирилл Терешин показал руки после операции

Синтоловый качок Кирилл Терешин из Пятигорска, известный как «Руки-базуки», показал, как изменилась его рука после операции.
Что происходит 02:47
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Общество

Суд в США приговорил россиянина Лисова к четырем годам тюрьмы

Суд в США приговорил программиста Станислава Лисова к четырем годам лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 11:30
Транспорт

Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами

На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.
Эхо Москвы 04:31
Футбол

Донецкий «Шахтер» оштрафован за объявление на русском языке

Донецкий "Шахтер" оштрафован за объявление на русском языке, прозвучавшее во время матча 14-го тура чемпионата Украины против киевского "Динамо", передает "Футбол 24".
Газета.Ru 10:51
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Общество

Россиянам рассказали о наступлении неклассической зимы

Наступление зимы в столичном регионе получилось неклассическим.
Lenta.ru 09:19
Политика

Госдума разрешила силовикам сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла в четверг закон, предоставляющий силовикам право уничтожать дроны-нарушители, о чём сообщается на официальном сайте законодательного органа.
3DNews 09:40
Общество

Сбербанк объяснил отправку кода с призывом «убивать евреев» ошибкой

Для подачи заявки на кредит в офисе банка, согласно СМС, необходимо было сообщить пароль CRYVKILLJEWS (что можно расшифровать как «Плачь, убивай евреев»).
РБК 05:49
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Происшествия

В Казани в очереди за медсправкой для водительских прав умер пенсионер

В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщили РБК в пресс-службе регионального Минздрава.
РИА Новости 06:30
Хоккей

Овечкин ударил Панарина и получил удаление

Спорт день за днем 00:59
Авто

Внедорожник GAC GS8 появился у российских дилеров

Новый внедорожник GAC GS8 еще не поступил в продажу на российском рынке, но автомобили уже добрались до дилерских центров, по крайней мере – в Москве.
Автостат 09:04
Игры

В Portal 2 улучшили локальный кооператив

Valve выпустила патч для Portal 2, в котором доработала локальный кооператив на ПК.
CyberSport.ru 05:25
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Игры

Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября

Astera вчера в 11:10
Футбол

Украинский футболист не перешёл в «Крылья» из-за конфликта с Россией

Украинский защитник кипрского футбольного клуба «Анортосис» Евгений Селин рассказал, что отказался от перехода в самарские «Крылья Советов» в 2016 году из-за конфликта Украины с Россией.
News.ru 09:10
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Религия

Иерусалимский патриарх призвал собрать совещание по вопросу о единстве

Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.
РИА Новости 10:13
Происшествия

На тушение пожара в Новой Москве направили вертолет

РБК 09:39
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