Экономика

Вести ФМВести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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Госдума приняла поправки в бюджет на 2019 год

News.ru05:08

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Гудок17 ноября в 18:00

В бюджете 2019 года предусмотрят повышение пенсий сотрудникам Следкома

Парламентская газета19 ноября в 17:17

Госдума приняла проект бюджета на 2020 год во втором чтении

Московский Комсомолец19 ноября в 10:22

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Комсомольская правда19 ноября в 09:52

Госдума приняла во II чтении проект бюджета Фонда социального страхования на 2020 год

ТАСС19 ноября в 09:13

Госдума приняла проект федерального бюджета

Rambler News Service05:06
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Общество

Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы

Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Коммерсантъ вчера в 04:01
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Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера

В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:11
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Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года

Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 07:37
Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Космос

Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний

Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
BFM.ru 04:58
Авто

Опубликованы новые фото салона обновленной Lada 4x4

Салон обзаведется новой передней панелью, схожей с Lada Granta FL комбинацией приборов, обновленным центральным тоннелем, иной формы сиденьями с подголовниками для заднего дивана, электронной системой отопления с отопителем новой конструкции, а также формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС.
32CARS.ru 01:26
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов

Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Москва 24 вчера в 14:37
Транспорт

Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами

На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.
Эхо Москвы 04:31
Экономика

Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования.
Вести.Ru 06:05
Экономика

Глава «Аэрофлота» назвал стоимость лоукостера «Победа»

ПРАЙМ 03:32
Общество

Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания

Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Ведомости 05:31
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт 04:56
Армия и оружие

ВМС США потеряли российский «корабль-шпион»

Американские военные потеряли след российского океанографического исследовательского корабля «Янтарь», подозреваемого в шпионаже и нанесении вреда подводным коммуникациям США.
ИА REX 04:30
Здоровье

На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника

На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника Сложной экспертизой займется областная наркологическая больница.
Екатеринбург-ТВ 05:49
Общество

Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный

Газета.Ru 04:48
Происшествия

Group-IB опровергла задержание основателя компании из-за стрельбы

Пресс-служба Group-IB опровергла «Ведомостям» задержание основателя и совладельца компании Ильи Сачкова после конфликта с таксистом в центре Москвы.
Ведомости 05:48
Происшествия

В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро

Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 01:21
Политика

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Экономика

По выдаче автокредитов в России лидирует Москва

В России за январь-октябрь 2019 года банки выдали автокредитов 598,5 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это 18,4% больше, чем за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб. Лидером по объему выданных автокредитов за 10 месяцев в регионах России стала Москва (68,34 млрд руб.).
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Вышел тизер второго сезона «Чудотворцев» с Бушеми и Рэдклиффом

Канал TBS опубликовал тизер второго сезона ситкома "Чудотворцы", успешно стартовавшего в этом году.
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Игры

В Age of Empires IV не будет микротранзакций

В Age of Empires IV не будет внутриигровых покупок. Об этом сообщил креативный директор проекта Адам Исгрин во время выставки X019.
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Футбол

UEFA утвердил корзины для жеребьевки на Евро-2020

UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2020.
ТК Звезда вчера в 12:00
Общество

«Медуза»: Активисты SERB получают деньги от МВД

Известные своими провокациями активисты движения SERB спонсируются МВД за помощь в раскрытии преступлений, утверждается в расследовании "Медузы" о рынке политического насилия.
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Космос

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Российская газета 18 ноября в 08:12
Происшествия

В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента

Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 05:28
Политика

Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки

В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Lenta.ru 03:46
Общество

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
RT на русском 02:33
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
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Фонд Навального подает в суд на Путина

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Коммерсантъ 05:15
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