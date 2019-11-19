Экономика
Вести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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В бюджете 2019 года предусмотрят повышение пенсий сотрудникам Следкома
Парламентская газета19 ноября в 17:17
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правда19 ноября в 09:52
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Общество
Роструд рассказал о возможности продлить новогодние каникулы
Напомним, новогодние каникулы 2019–2020 сократятся на два дня.
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Новак допустил запуск «Северного потока-2» до конца года
Поставки российского газа в Европу через «Северный поток-2» могут начаться в ближайшие месяцы, возможно до конца 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Политика
ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии
Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Авто
Опубликованы новые фото салона обновленной Lada 4x4
Салон обзаведется новой передней панелью, схожей с Lada Granta FL комбинацией приборов, обновленным центральным тоннелем, иной формы сиденьями с подголовниками для заднего дивана, электронной системой отопления с отопителем новой конструкции, а также формованным потолком с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp с телефонов
Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Транспорт
Запуск Московских центральных диаметров сегодня обернулся проблемами
На некоторых станциях не работали турникеты, из-за чего пассажиров пришлось пускать бесплатно, а новые поезда "Иволга" не всегда могли вместить всех желающих.
Экономика
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В октябре Сбербанк уже снижал ставки на 0,6 п.п. по рефинансированию ипотечных кредитов других банков и на 0,3 п.п. для большинства продуктов ипотечного кредитования.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Футбол
Российский футболист Садаев пропал в Турции
Армия и оружие
ВМС США потеряли российский «корабль-шпион»
Американские военные потеряли след российского океанографического исследовательского корабля «Янтарь», подозреваемого в шпионаже и нанесении вреда подводным коммуникациям США.
Здоровье
На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника
На Урале анализы для водителей сможет делать только одна клиника Сложной экспертизой займется областная наркологическая больница.
Происшествия
Group-IB опровергла задержание основателя компании из-за стрельбы
Пресс-служба Group-IB опровергла «Ведомостям» задержание основателя и совладельца компании Ильи Сачкова после конфликта с таксистом в центре Москвы.
Происшествия
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Житель Ставропольского края задержан по подозрению в нанесении ранения ножом мужчине в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Экономика
По выдаче автокредитов в России лидирует Москва
В России за январь-октябрь 2019 года банки выдали автокредитов 598,5 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это 18,4% больше, чем за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб. Лидером по объему выданных автокредитов за 10 месяцев в регионах России стала Москва (68,34 млрд руб.).
Кино
Вышел тизер второго сезона «Чудотворцев» с Бушеми и Рэдклиффом
Канал TBS опубликовал тизер второго сезона ситкома "Чудотворцы", успешно стартовавшего в этом году.
Игры
В Age of Empires IV не будет микротранзакций
В Age of Empires IV не будет внутриигровых покупок. Об этом сообщил креативный директор проекта Адам Исгрин во время выставки X019.
Футбол
UEFA утвердил корзины для жеребьевки на Евро-2020
UEFA утвердил составы корзин для жеребьевки группового этапа чемпионата Европы по футболу - 2020.
Общество
«Медуза»: Активисты SERB получают деньги от МВД
Известные своими провокациями активисты движения SERB спонсируются МВД за помощь в раскрытии преступлений, утверждается в расследовании "Медузы" о рынке политического насилия.
Космос
NASA впервые описало «танец» лун на орбите Нептуна
Происшествия
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Вахтер лечебного учреждения в Ленинском районе Челябинска обвиняется в том, что избил 37-летнего пациента, который от полученных травм скончался, вахтер задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Видео с российским шпионом в Сербии опубликовали с 50-й попытки
В сети появилось видео встречи предполагаемого российского шпиона с сербским агентом.
Общество
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.