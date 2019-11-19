Экономика

RT на русскомRT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Вячеслав Володин
Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 19 ноября в 09:43

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