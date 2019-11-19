Экономика
RT на русскомГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, ключевые поправки ко второму чтению касаются поддержки регионов.
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Регион вместо того, чтобы отдавать деньги на погашение долга, сможет вкладывать эти средства в инфраструктуру, дороги, подвести воду, газ, электроэнергию к строящимся на средства частных инвесторов предприятиям, которые, в свою очередь, дадут новые рабочие места и повысят уровень жизни людей.
— Вячеслав Володин, российский политикПарламентская газета 19 ноября в 09:43
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Госдума поручит Правительству принять меры по сокращению бюджетного разрыва регионов
Парламентская газетавчера в 09:10
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МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
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Происшествия
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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«Газпром» продаст 3,59% акций на Московской бирже
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Врачи впервые ввели пациента в состояние анабиоза
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Экономика
Власти ждут от россиян 1 трлн рублей на добровольную пенсию
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Общество
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Политика
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Космос
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Глава МИД Малайзии поблагодарил Россию за закупки пальмового масла
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла поблагодарил Россию за закупки пальмового масла у этой страны.
Армия и оружие
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Польское издание Myśl Polska в своём материале представило два сценария возможного вооруженного конфликта США и России.
Футбол
Инициаторами оскорбительных кричалок про Дзюбу были фанаты «Зенита»
По данным источника, инициаторами зарядом про Дзюбу являются поклонники «Зенита».
Происшествия
Пожар на ростовском рынке «Атлант» локализован
Уточняется, что пожар локализован на площади 600 квадратных метров. В ведомстве также добавили, что причина возгорания устанавливается.
Авто
Китайский авторынок в октябре снизился на 6%
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Происшествия
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Как сообщил инсайдер, силовики несколько месяцев готовились к обыскам, их начало было отложено на тот момент, когда приказ об увольнении Юрия Алтынова с должности главы УМВД по Тюменской области вслед за президентом Владимиром Путиным подпишет глава ведомства Владимир Колокольцев.
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.