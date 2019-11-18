Экономика
Rambler News ServiceГосдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета
Госдума приняла в втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. За принятие проекта бюджета проголосовало 356 депутатов, против – 57 человек. Один парламентарий воздержался.
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Волгоградские парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
ГТРК Волгоград-ТРВ18 ноября в 01:50
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правдавчера в 08:43
Госдума приняла во втором чтении изменения в федеральный бюджет на 2019 год
Парламентская газета04:33
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Политика
Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Общество
Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян
Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Политика
Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020
Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.
Происшествия
Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника
Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Армия и оружие
Российские Т-80БВМ вызвали зависть у норвежских военных
Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии.
Общество
СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн
Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Хоккей
В команду «Авангарда» может добавиться игрок из сборной Швеции
31-летний Марио Кемпе, имеющий опыт игры в КХЛ, НХЛ и на чемпионате мира, может отлично дополнить команду «ястребов».
Общество
В Кремле прокомментировали запрос о выдаче основателя «Рольфа» Петрова
В Кремле заявили, что Генпрокуратура не обязана согласовывать с президентом России Владимиром Путиным запрос о выдаче основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в выводе денег за рубеж.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Экономика
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты
В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Технологии
Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia
Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Политика
В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского
Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
Политика
Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих
Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Авто
В FIA изучают детали силовой установки Ferrari
По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
Общество
Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Путешествия
Отдых в Турции подорожает в 2020 году
В турецком парламенте одобрили новый двухпроцентный налог на проживание в отелях. Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии
С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.
Общество
Роструд объяснил правила продления новогодних каникул
В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Здоровье
Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота
Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.
Политика
Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.