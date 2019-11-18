Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГосдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета

Госдума приняла в втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. За принятие проекта бюджета проголосовало 356 депутатов, против – 57 человек. Один парламентарий воздержался.
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Госдума приняла во II чтении поправки в федеральный бюджет на 2019 год

ТАСС04:43

Госдума приняла поправки в госбюджет-2019 во II чтении

REGNUM04:28

Волгоградские парламентарии приняли в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

ГТРК Волгоград-ТРВ18 ноября в 01:50

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Комсомольская правдавчера в 08:43

Володин назвал работу Госдумы и правительства над бюджетом конструктивной

РИА Новостивчера в 09:27

Депутаты думы ХМАО рассмотрели проект бюджета округа на 2020–2022 годы

Znak.com18 ноября в 08:58

Госдума приняла во втором чтении изменения в федеральный бюджет на 2019 год

Парламентская газета04:33
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:56, Ашберн
Общество

Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок

REGNUM 04:20
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM вчера в 04:42
Политика

Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
RT на русском 03:31
Общество

Путин призвал правительство добиться роста реальных доходов россиян

Президент Владимир Путин призвал правительство переломить ситуацию с динамикой реальных доходов россиян, назвал это важнейшим направлением работы для министров и отметил, что результаты этой работы "пока весьма скромные".
Интерфакс 06:04
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Политика

Шойгу рассказал о новой технике, которую покажут на Параде Победы-2020

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил на коллегии ведомства, что 9 мая 2020 года на Красной площади покажут технику, которая до этого ни разу не принимала участие в парадах.
Московский Комсомолец 06:27
Происшествия

В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей

ТАСС 01:09
Происшествия

Мосгорсуд не восстановил уволенного после дела Голунова полковника

Мосгорсуд отклонил иск о восстановлении на службе бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве полковника Андрея Щирова.
Коммерсантъ 05:48
Шоу-бизнес

Стало известно о тяжелых осложнениях у беременной Самойловой

Дни.ру 05:32
Армия и оружие

Российские Т-80БВМ вызвали зависть у норвежских военных

Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии.
Российская газета 05:48
Общество

СМИ: Абызов перевел в офшоры более $800 млн

Бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов создал офшорную сеть в эстонском филиале шведского банка Swedbank, сообщается в совместном расследовании Центра по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведского телеканала SVT, эстонской газеты Postimees и «Новой газеты».
Коммерсантъ 06:20
Хоккей

В команду «Авангарда» может добавиться игрок из сборной Швеции

31-летний Марио Кемпе, имеющий опыт игры в КХЛ, НХЛ и на чемпионате мира, может отлично дополнить команду «ястребов».
БК55 вчера в 21:19
Общество

В Кремле прокомментировали запрос о выдаче основателя «Рольфа» Петрова

В Кремле заявили, что Генпрокуратура не обязана согласовывать с президентом России Владимиром Путиным запрос о выдаче основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, обвиняемого в выводе денег за рубеж.
Известия 05:16
Происшествия

«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников

Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Интерфакс 05:57
Экономика

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты

В Госдуме предложили ввести единую минимальную цену на сигареты, сообщает «Прайм».
Retailer.ru вчера в 11:46
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

REGNUM вчера в 22:18
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Российская газета 06:00
Технологии

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Полит.ру 06:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре

Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
РИА Новости вчера в 21:50
Политика

В Раде Украине предрекли уничтожение из-за Зеленского

Депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда могут уничтожить страну.
Газета.Ru 02:19
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

Газета.Ru 03:32
Политика

Члены комиссии Госдумы обнаружили «лагеря» подготовки протестующих

Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
Газета.Ru вчера в 05:02
Авто

В FIA изучают детали силовой установки Ferrari

По информации Auto Motor und Sport в Бразилии инспекторы FIA изъяли детали системы подачи топлива с одной из машин Ferrari, одной машины клиентов Ferrari и одной машины с мотором другого производителя, чтобы в лабораторных условиях провести сравнение.
F1news.ru 05:06
Общество

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Российская газета 05:14
Путешествия

Отдых в Турции подорожает в 2020 году

В турецком парламенте одобрили новый двухпроцентный налог на проживание в отелях. Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года.
Piter.tv 06:27
Армия и оружие

Офицер спецназа впервые рассказал о боевой работе в Сирии

С Александром (имя изменено) я встретился в Сирии случайно. Даже по меркам зоны боевых действий такие люди, как он, редкость.
Московский Комсомолец вчера в 11:01
Общество

Роструд объяснил правила продления новогодних каникул

В России сотрудник может уйти в отпуск в любой день, в том числе 9 января, заранее договорившись с работодателем.
Lenta.ru 01:45
Здоровье

Врач-остеопат рассказал об опасности выпяченного живота

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал, почему живот у многих людей непроизвольно становится выпяченным, а также насколько он опасен.
Вечерний курьер 18 ноября в 08:09
Политика

Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины

Бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк неоднократно предлагал гражданину США Александру Виндману пост министра обороны Украины.
Известия вчера в 17:40
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