Экономика
Вести ФМГосдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на предстоящие три года. В документ внесено более 600 поправок. Впервые уже ко второму чтению распределены все межбюджетные трансферты.
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Госдума приняла во втором чтении изменения в федеральный бюджет на 2019 год
Парламентская газета04:33
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы
Комсомольская правдавчера в 08:43
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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьевке финальной части ЕВРО-2020, согласно которому сборная Бельгии будет соперником команды России по группе В, сообщается на официальном сайте УЕФА.
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