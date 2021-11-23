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Госдума приняла во втором чтении проект трехлетнего бюджета

Проект федерального бюджета на 2022–2024 годы принят во втором чтении.
Коммерсантъ
Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.
ТАСС
На прошлой неделе Комитет Госдумы по бюджету одобрил три поправки президента Владимира Путина, которые обеспечивают финансирование предложения главы государства о повышении МРОТ и прожиточного минимума.
Московский Комсомолец
По инициативе ЕР, государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 увеличатся на 107 млрд рублей.
URA.Ru

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