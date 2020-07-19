Экономика

РБКРБКГосдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.
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с чего всё началось

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости19 июля в 07:36

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Законопроект о цифровых финансовых активах принят во втором чтении

Парламентская газета08:06

Криптовалюты можно будет покупать в банках России — законопроект

ИА Красная Веснавчера в 17:23

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС08:02

Госдума определила во II чтении регулирование цифровых финансовых активов и криптовалют

ПРАЙМ07:40

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новости02:55

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

РБК08:04

Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

News.ruвчера в 12:05
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:51, Ашберн
Общество

В Пензенской области возобновили работу торговые центры и кинотеатры

В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам.
REGNUM 08:23
Политика

Дегтярев пообещал «собрать вещи и уехать» в случае оправдания Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на пресс-конференции заявил, что в случае оправдания бывшего краевого губернатора Сергея Фургала, он «соберет вещи» и покинет регион.
РБК 08:41
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Общество

Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

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BFM.ru 05:19
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Общество

В Самарской области планируют снять еще ряд коронавирусных ограничений

В понедельник, 20 июля, в Самаре состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба, где обсуждался вопрос снятия ограничений, установленных в связи с пандемией.
ГТРК Самара 06:07
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Политика

Жители Хабаровска раскритиковали врио губернатора в Instagram

Жители Хабаровска обрушились с критикой на депутата Михаила Дегтярева после его назначения на пост врио губернатора Хабаровского края.
Компания 01:30
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Общество

Беглов отправил в Москву вице-губернатора договориться об открытии ТЦ

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин должен «сделать все» и договориться с Роспотребнадзором, чтобы торговые центры и рестораны города могли открыться с понедельника, 27 июля.
РБК 07:04
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Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
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Футбол

«Динамо» и «Рубин» предложили контракт Кокорину

Российский футболист Александр Кокорин получил предложения о контракте от московского "Динамо" и казанского "Рубина", сообщает "Спорт-Экспресс".
Интерфакс-Спорт 08:26
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В Москве задержали подозреваемого в нападениях на женщин

В столичном СК сообщили о задержании мужчины, подозреваемого «в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности женщин на юго-западе Москвы».
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Политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
РИА Новости 06:11
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Экономика

Россиян охватила золотая лихорадка

Граждан России охватила золотая лихорадка во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия

Появилось фото украинца, захватившего заложников в Луцке

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Общество

Юрия Антонова экстренно доставили в больницу

Вести.Ru 08:37
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Общество

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Авто

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Политика

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Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
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В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
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Политика

Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах

Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

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Экономика

Госдума ввела для россиян тестирование по сложным сделкам на бирже

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам.
РБК 07:04
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Путин объявил благодарность экс-руководителю администрации Игнатьева

Президент России Владимир Путин объявил благодарность бывшему руководителю администрации главы Чувашии Юрию Васильеву.
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Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
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Полиция взорвала две бомбы возле станции метро в Киеве

Полицейские обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке «Минский» у станции метро в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Facebook.
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Общество

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Дополнительные камеры установят в четверти вагонов метро. Всего это около полутора тысяч единиц подвижного состава.
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Материалы видеоигры, не выпущенной вследствие переключения на разработку Ghost of Tsushima, были обнаружены на сайте художника Макса Чэпмана.
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Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

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Обновленная Конституция допускает новое повышение пенсионного возраста

По мнению главы Института свободы Федора Бирюкова, графа об обязанности детей заботиться о родителях может подразумевать потенциальное повышение пенсионного возраста.
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