Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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с чего всё началось

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости19 июля в 07:36

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Россиянам запретят делать покупки за криптовалюту

Парламентская газетавчера в 14:26

Закон о цифровых активах позволит легализовать криптовалюты — эксперты

ИА Красная Веснавчера в 11:05

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новостивчера в 02:55

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАССвчера в 08:02

Закон о цифровых активах легализует криптовалюты в России, хотя и с ограничениями

ПРАЙМвчера в 09:30

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

РБКвчера в 08:04

Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

News.ru20 июля в 12:05
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Общество

Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть

Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
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Политика

Дегтярев не намерен участвовать в выборах в Хабаровском крае

Известно, что накануне прежний губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой « в связи с утратой доверия».
Хакасия-Информ вчера в 22:51
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Общество

В Саратовской области продлили ограничительные меры

Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости вчера в 12:15
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Общество

«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
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Происшествия

Захвативший заложников в Луцке задержан

Правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке, сообщает «Страна.ua» во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 23:18
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Политика

Канье Уэст спросил у подписчиков, баллотироваться ли ему в президенты

Американский исполнитель Канье Уэст спросил у пользователей "Твиттера", стоит ли ему баллотироваться в президенты США.
Life.ru 01:39
Политика

Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
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Общество

Аномальное тепло ожидает ряд регионов России

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Путешествия

Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов

Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
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Футбол

«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»

Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса 20 июля в 17:00
2
Футбол

«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах

Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты матчей.
МИР 24 вчера в 16:01
8
Армия и оружие

Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа

Коммерсантъ вчера в 16:28
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Космос

800 миллионов лет назад Земля и Луна попали под ливень из астероидов

Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Футбол

«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года

Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли до 2022 года.
ТАСС Спорт вчера в 23:41
Авто

Зиновьев дал семь простых советов по выбору автомобиля с пробегом

Выбор и поиск автомобиля с пробегом является непростым делом. Здесь существует множество нюансов.
32CARS.ru 00:48
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Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
5
Наука

В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат

Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa 20 июля в 10:49
25
Политика

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год

Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
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Футбол

Роналду делит второе место с Ромарио по голам за карьеру

Португалец забил 735 мячей за карьеру. Он догнал бразильского форварда Ромарио по точным ударам за карьеру в официальных турнирах.
Газета.Ru 01:11
Политика

Врио главы Хабаровского края не допустит давления протестующих

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не допустит на новом посту давления со стороны местных жителей, участвующих в акциях протеста в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 23:45
Общество

Медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию «шаману» Габышеву

Ранее сообщалось, что медкомиссия психиатрической клиники признала якутского "шамана" Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.
ТАСС 00:49
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Происшествия

Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут

На кадрах видно, что мужчина спокойно вышел и встал возле автобуса. Однако сразу к нему никто из представителей полиции или СБУ не подошел.
Известия вчера в 18:14
8
Армия и оружие

Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами

Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Актуальные Новости 20 июля в 02:28
Политика

Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей

Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 20 июля в 08:34
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Футбол

«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро

По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Спорт-Экспресс вчера в 02:16
Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
79
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
321
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
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Киберспорт

Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam

Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 20 июля в 09:07
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