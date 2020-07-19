Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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с чего всё началось
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новости19 июля в 07:36
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Общество
Фургал описал свое пребывание в изоляторе анекдотом про совесть
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости вчера в 09:39
Политика
Дегтярев не намерен участвовать в выборах в Хабаровском крае
Известно, что накануне прежний губернатора Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой « в связи с утратой доверия».
Хакасия-Информ вчера в 22:51
Общество
В Саратовской области продлили ограничительные меры
Правительство Саратовской области во вторник продлило до 31 июля ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости вчера в 12:15
Общество
«Ведомости»: ОАК может разработать увеличенную версию SSJ-100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.
ТАСС вчера в 20:36
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке, сообщает «Страна.ua» во вторник, 21 июля.
Известия вчера в 23:18
Политика
Канье Уэст спросил у подписчиков, баллотироваться ли ему в президенты
Американский исполнитель Канье Уэст спросил у пользователей "Твиттера", стоит ли ему баллотироваться в президенты США.
Life.ru 01:39
Политика
Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Аномальное тепло ожидает ряд регионов России
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, каким российским регионам стоит ждать аномально теплую погоду до конца этой недели, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:34
Путешествия
Жительница Сочи описала происходящее на курорте из-за наплыва туристов
Жительница Сочи описала происходящее в курортном городе во время наплыва туристов. Рассказ девушки публикует издание 161.ru.
Lenta.ru вчера в 07:29
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за форварда «Уфы»
Интерес к 19-летнему форварду проявляют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», сообщает Sport24.
Свободная Пресса 20 июля в 17:00
Футбол
«Спартак» обратился в РФС с жалобой на судейство в матчах
Московский «Спартак» направил открытое письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой к главе департамента судейства Виктору Кашшаи прокомментировать спорные моменты матчей.
МИР 24 вчера в 16:01
Армия и оружие
Минобороны Армении сообщило об атаке азербайджанского спецназа
Коммерсантъ вчера в 16:28
Космос
800 миллионов лет назад Земля и Луна попали под ливень из астероидов
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Футбол
«Милан» продлил контракт с главным тренером Пиоли до 2022 года
Итальянский футбольный клуб "Милан" продлил соглашение с главным тренером Стефано Пиоли до 2022 года.
ТАСС Спорт вчера в 23:41
Авто
Зиновьев дал семь простых советов по выбору автомобиля с пробегом
Выбор и поиск автомобиля с пробегом является непростым делом. Здесь существует множество нюансов.
32CARS.ru 00:48
Экономика
Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе
Экономисты предупреждают: в 2020 году может повториться ситуация 98-го года. Речь идет о девальвации и деноминации рубля.
Kazanfirst.ru 01:05
Наука
В США создали убивающий клетки рака молочной железы препарат
Специалисты из Америки создали препарат, который убивает агрессивные клетки рака молочной железы.
ToDay News Ufa 20 июля в 10:49
Политика
Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на 2021 год
Палата представителей американского конгресса приняла оборонный бюджет на 2021 финансовый год.
Российская газета вчера в 21:50
Футбол
Роналду делит второе место с Ромарио по голам за карьеру
Португалец забил 735 мячей за карьеру. Он догнал бразильского форварда Ромарио по точным ударам за карьеру в официальных турнирах.
Газета.Ru 01:11
Политика
Врио главы Хабаровского края не допустит давления протестующих
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не допустит на новом посту давления со стороны местных жителей, участвующих в акциях протеста в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
URA.Ru вчера в 23:45
Общество
Медкомиссия в Якутске отменила принудительную госпитализацию «шаману» Габышеву
Ранее сообщалось, что медкомиссия психиатрической клиники признала якутского "шамана" Александра Габышева опасным для окружающих и для него самого.
ТАСС 00:49
Происшествия
Захватившему автобус в Луцке пришлось ждать задержания несколько минут
На кадрах видно, что мужчина спокойно вышел и встал возле автобуса. Однако сразу к нему никто из представителей полиции или СБУ не подошел.
Известия вчера в 18:14
Армия и оружие
Япония хочет использовать американские системы наблюдения за ракетами
Япония рассматривает возможность применения американских систем по наблюдению за баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Актуальные Новости 20 июля в 02:28
Политика
Путин огласил названия заложенных в Керчи двух десантных кораблей
Десантные корабли нового поколения, заложенные 20 июля в Керчи, названы в честь прославленных российских военачальников и флотоводцев — «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
РБК 20 июля в 08:34
Футбол
«Челси» может выкупить Облака у «Атлетико» за 120 миллионов евро
По информации источника, «синие» могут заплатить за 27-летнего словенца 120 миллионов евро — такая сумма прописана в контракте футболиста в качестве отступных.
Спорт-Экспресс вчера в 02:16
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет 20 июля в 17:58
Экономика
Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»
Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».
Известия вчера в 18:33
Киберспорт
Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam
Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru вчера в 13:45
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
BFM.ru 20 июля в 09:07