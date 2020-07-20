Экономика
Вести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой
Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается Госдумой во втором чтении.Радио Sputnik20 июля в 13:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Ряд чиновников РФ с 1 января 2021г не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках - законопроект
Интерфакс - Россия20 июля в 11:31
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Кабардино-Балкарии
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
РБК 09:04
Общество
Умер министр из Свердловской области, у которого был коронавирус
Скончался министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев, у которого ранее выявили коронавирусную инфекцию.
Газета.Ru 08:34
Политика
Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе кабмина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду, 22 июля, выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства и ответил на вопросы депутатов.
Будущее России. Национальные проекты 03:01
Шоу-бизнес
Нюша в бикини показала огромную татуировку на животе
Популярная российская певица Нюша показала поклонникам огромную татуировку на животе.
ФАН 06:35
Армия и оружие
Новое поколение истребителя Су-57 могут оснастить системой РОФАР
Военные эксперты утверждают, что первыми это оборудование получат истребители пятого поколения Су-57, а позже - американские F-35 и китайские J-20.
Дни24 06:36
Здоровье
Из пациентов с коронавирусом на ИВЛ умирает больше половины
По словам Авдеева, препарат гидрохлорохин, на который в начале эпидемии возлагали надежды как на эффективное средство от коронавируса, оказался нерезультативным.
Югополис 08:35
Космос
Илон Маск сообщил, что SpaceX побила рекорд Atlantis
Piter.tv вчера в 04:03
Общество
Игрок "Что? Где? Когда?" отреагировал на обвинения в домогательствах
Ранее журналистка Екатерина Аренина заявила, что Михаил Скипский пытался поцеловать ее, прикасался к ней и звал к себе домой, когда ей было 15 лет.
Газета.Ru 06:27
Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Орсер заявил, что Тарасова помогает Медведевой поставить короткую программу. Фигуристка работает на катке ЦСКА.
Pravda.Ru 05:58
Здоровье
В России за сутки умерли 85 пациентов с коронавирусом
Москва, 20 июля 2020, 11:09 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 85 человек.
REGNUM 20 июля в 04:09
Путешествия
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) начал разработку системы возвращения части средств за приобретенный тур по России на банковскую карту «Мир».
Известия 03:58
Общество
В центре Москвы из-за подозрительного предмета перекрыли улицу Ильинка
В столице перекрыли улицу Ильинку из-за обнаружения «подозрительного предмета».
РБК 08:29
Армия и оружие
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции
ВВС США выкупили восемь истребителей F-35A, произведенных для Турции.
Piter.tv 06:19
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс 08:20
Политика
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали разговора с террористом Максимом Кривошем.
Дни.ру 07:16
Политика
Пушков оценил требование США прекратить производство ракет
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 00:40
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья
Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья.
Газета.Ru 07:36
Культура
Российский художник создал эпичную короткометражку по Warhammer
Во среду, 22 июля, стало известно о том, что российский художник создал эпичную короткометражку по Warhammer 40,000.
Piter.tv 06:19
Финансы
В долларе увидели угрозу для мировой экономики
Доминирование доллара в мировой торговле и финансах несет угрозу и может усугубить экономические последствия пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:10
Футбол
В «Химки» могут перейти до шести футболистов «Спартака»
Есть желание собрать их в "Химках", это пять-шесть игроков. Есть же хорошая практика взаимоотношений "Зенита" и "Сочи".
Вести.Ru 08:55
Происшествия
На мать выпавшего с четвертого этажа мальчика из Подольска завели дело
На 21-летнюю жительницу Подольска, чей сын сорвался с четвертого этажа, пока она спала после ночного застолья, завели уголовное дело по факту оставления в опасности.
Вести.Ru 08:43
Общество
Семья убитого в Вене блогера взяла вину на себя. Погибший жестко критиковал Кадырова
Русская Планета 09:16
Игры
Разработчики начали производство второй части Final Fantasy VII Remake
Вторая часть ремейка видеоигры Final Fantasy VII находится в производстве, сообщил руководитель и дизайнер проекта Тэцуя Номура, 21 июля в интервью Gematsu.
ИА Красная Весна вчера в 10:10