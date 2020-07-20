Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается
 Госдумой во втором чтении.
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