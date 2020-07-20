с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, который регулирует оборот криптовалют в России. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

Госдума приняла проект о криптовалютах во II чтении

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