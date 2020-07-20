Экономика
Rambler News ServiceГосдума приняла проект о криптовалютах во II чтении
Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, который регулирует оборот криптовалют в России. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
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с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается Госдумой во втором чтении.Радио Sputnik20 июля в 13:16
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Ряд чиновников РФ с 1 января 2021г не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках - законопроект
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