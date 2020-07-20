с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.

Происшествия Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке. 39

Общество Володин призвал уйти от показателей средних зарплат по России Председатель Госдумы отметил, что профильным министерствам было бы правильно это учесть.

Политика Пушков оценил требование США прекратить производство ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем. 2,2K

Здоровье Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора. 39

Общество Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. 1,5K

Экономика Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам. 32

Общество В Госдуму внесли проект об алиментах для совершеннолетних подростков Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей внесли с нижнюю палату парламента законопроект об обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей-школьников, следует из электронной базы данных ГД.

Футбол Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом» Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин не попал в заявку клуба французской Лиги 1 «Монако» на контрольный матч с бельгийским «Стандардом».

Авто В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов. 730

Общество Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Происшествия В центре Москвы нашли тело убитой девушки Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова. 33

Происшествия В Киеве проводят проверку станции метро «Вокзальная» Станция метро «Вокзальная» в Киеве закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Происшествия Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать. 7