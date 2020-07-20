Экономика
РБКГосдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»
Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.
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с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается Госдумой во втором чтении.Радио Sputnik20 июля в 13:16
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Ряд чиновников РФ с 1 января 2021г не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках - законопроект
Интерфакс - Россия20 июля в 11:31
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Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме
Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
REGNUM 03:58
Общество
Геймплейный трейлер ремейка Mafia выложили в сеть раньше времени
Вашингтон, 22 июля 2020, 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia.
REGNUM вчера в 22:42
Экономика
Сбербанк стал владельцем 100% компании «Яндекс.Деньги»
Сбербанк выкупил у "Яндекса" 25% компании "Яндекс.Деньги", консолидировав 100% акций, следует из информации на сайте ЕГРЮЛ.
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Политика
Акция протеста депутатов привела к срыву заседания Саратовской облдумы
На заседании Саратовской облдумы объявлен перерыв из-за акции протеста.
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Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году.
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РИА Новости 05:41
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который призвал Россию отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем.
Газета.Ru 04:55
Здоровье
Врио главы Пермского края поручил приостановить объединение больниц
Поручение о приостановке процесса объединения больниц дал врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Оксаной Мелеховой, 21 июля сообщает пресс-служба администрации губернатора.
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Политика
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Общество
Российских пенсионеров предложили поддержать единовременной выплатой
С предложением выплатить пенсионерам по 15 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев.
REGNUM вчера в 03:52
Политика
В Китае ответили на требование США закрыть консульство в Хьюстоне
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о требовании властей США закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов.
REGNUM 04:11
Экономика
Госдума одобрила реформу инвестиций граждан на бирже
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые ограничат доступ начинающих инвесторов к иностранным акциям и сложным инструментам.
РБК вчера в 07:04
Общество
После жаркого лета россиян ждет аномально теплая осень
Что касается сентября, то он на 1 градус будет теплее стандартных значений.
Evo-rus.com 05:17
Общество
В Госдуму внесли проект об алиментах для совершеннолетних подростков
Члены комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей внесли с нижнюю палату парламента законопроект об обязанности родителей содержать своих совершеннолетних детей-школьников, следует из электронной базы данных ГД.
РИА Новости 04:52
Футбол
Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом»
Бывший голкипер московского «Спартака» Антон Митрюшкин не попал в заявку клуба французской Лиги 1 «Монако» на контрольный матч с бельгийским «Стандардом».
RT на русском 05:44
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
Политика
В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет
В Госдуму внесли проект базового закона о молодежной политике в России, который предусматривает повышение возраста молодежи до 35 лет.
Газета.Ru 04:59
Экономика
В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров
Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения.
Интерфакс 03:10
Здоровье
На Среднем Урале обнаружено ещё 234 носителя коронавируса
Екатеринбург, 20 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Свердловской области за 19 июля подтверждено ещё 234 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 20 июля в 04:13
Авто
В РФ запретят устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) утвердила изменённый техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно поправкам, в России запретят ремонтировать автомобили с использованием подержанных и восстановленных запасных частей узлов и агрегатов.
Тарантас Ньюс вчера в 14:37
Общество
Гимназист из Хабаровска набрал 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ
Хабаровск, 22 июля 2020, 10:34 — REGNUM Выпускник хабаровской гимназии № 8 Егор Егоров набрал 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам — по русскому языку и информатике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 03:34
Общество
Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
Происшествия
В центре Москвы нашли тело убитой девушки
Молодая девушка найдена убитой в квартире в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости 05:45
Авто
На российском рынке стартовали продажи автомобиля Volkswagen Arteon
Легендарный седан Passat CC уже в скором времени покидает российский рынок автомобилей.
Лезги газет вчера в 18:23
Происшествия
В Киеве проводят проверку станции метро «Вокзальная»
Станция метро «Вокзальная» в Киеве закрыта на вход и выход, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
RT на русском 05:47
Происшествия
Росздравнадзор разрешил аппараты ИВЛ после пожаров в больницах
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», применявшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, в которых произошли пожары, и разрешил его использовать.
РБК 05:28
Политика
Мишустин воспользовался советом Жириновского при общении с депутатами
Прямого ответа на вопрос депутата об отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) избежал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
ИА Красная Весна 05:41
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa вчера в 05:11