Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»
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Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.В источнике
С чего всё началось
Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости19 июля в 07:36
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