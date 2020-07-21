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РБК
РБК

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Закон о цифровой валюте могут принять осенью, заявили в Госдуме

Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РИА Новости19 июля в 07:36
Подробнее о событии
РБК

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»

РБК08:04
News.ru

Криптовалюту предложили запретить для оплаты товаров и услуг в РФ

News.ruвчера в 12:05
ПРАЙМ

Закон о цифровых активах легализует криптовалюты в России, хотя и с ограничениями

ПРАЙМ09:30
Парламентская газета

Законопроект о цифровых финансовых активах принят во втором чтении

Парламентская газета08:06
РИА Новости

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новости02:55
ИА Красная Весна

Криптовалюты можно будет покупать в банках России — законопроект

ИА Красная Весна17:23
ТАСС

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАСС08:02
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В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»

Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском07:16
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В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
РИА Новости07:24

Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности

Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости08:35
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Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Владиславу Жорову.
REGNUM07:44
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