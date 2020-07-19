Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.

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