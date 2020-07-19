Экономика
РБКГосдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах»
Госдума приняла во втором чтении закон «О цифровых финансовых активах». Документ позволит с января 2021 г. проводить сделки с криптовалютой, но запретит ее в качестве платежного средства на территории России. Третье чтение состоится 22 июля.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новости19 июля в 07:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика
В Кремле оценили возможность проведения саммита «нормандской четвёрки»
Условия для проведения саммита «нормандской четвёрки» пока не созданы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
RT на русском 07:16
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе
Госдума во вторник, 21 июля, приняла в первом чтении законопроект о регулировании удалённой работы.
RT на русском 09:13
Происшествия
Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие
Россиянка, которая прошла кастинг и стала участницей реалити-шоу «Дом-2», пожаловалась на насилие на проекте.
Lenta.ru 03:08
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве
Фигуристка Екатерина Александровская покончила с собой в Москве, трагедия произошла в субботу, 18 июля.
Время Пресс 18 июля в 09:25
Общество
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
REGNUM 08:21
Происшествия
Мать ребенка, выпавшего из окна в Подольске, состоит на учете комиссии
РИА Новости 10:29
Политика
Дегтярев объяснил отказ выходить к митингующим в Хабаровске занятостью
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пообещал выйти к митингующим на площади жителям, но позже, передает ТАСС.
РБК 09:01
Футбол
«Динамо» не будет вести переговоры с Ребровым
Владелец и руководитель клуба приняли решение изменить многолетней стратегии «Динамо» и на данном этапе больше не приглашать на должность главного тренера специалиста, работавшего ранее в столичном клубе.
Metaratings 06:14
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Происшествия
Появилось видео с заходящим в автобус украинским террористом
Появилось видео с украинским террористом Максимом Кривошем, заходящим в автобус, пассажиров которого он затем взял в заложники.
Lenta.ru 09:40
Здоровье
Махонин распорядился приостановить объединение больниц в Пермском крае
Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения Оксаной Мелеховой дал распоряжение приостановить объединение больниц в Прикамье.
АиФ Пермь 07:15
Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Политика
Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко
Белорусы должны сохранить свой "клочок земли", остаться суверенными и независимыми, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, общаясь с жителями Гомеля в преддверии выборов на главный государственный пост.
РИА Новости 08:22
Наука
Ученые из Шотландии раскрыли секрет генетического бессмертия
Сотрудникам Эдинбургского университета удалось определить ключевую роль белка SPOCD1 в вопросе защиты сперматозоидов от повреждений на ранних стадиях развития эмбриона и, как следствие, в обеспечении непрерывности передачи наследственной информации из поколения в поколение, ключевая.
Evo-rus.com 09:14
Культура
Звезда «Интернов» уехал в Лондон и устроился официантом
Артист работал на стройке, после чего устроился официантом в ресторан ZIMA, пишет Starhit.
Lenta.ru 04:29
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры
Известная советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заработавшая за свою карьеру звание народного артиста РСФСР, приняла решение подать судебный иск против музыкального композитора Бари Алибасова и его помощника Сергея Моцаря.
CT news 08:37
Единоборства
Бой Емельяненко-младшего против Исмаилова пройдет без зрителей
Турнир по боям без правил ACA 107, в рамках которого намечен поединок Александра Емельяненко против Магомеда Исмаилова, пройдет при пустых трибунах.
Интерфакс-Спорт 09:41
Общество
Фургал описал свое пребывание в СИЗО анекдотом
Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал рассказал корреспонденту "МК" о пребывании в московском СИЗО "Лефортово".
РИА Новости 09:39
Путешествия
Отдыхающие в Турции остались без экономного пляжного отдыха
Пандемия коронавируса оставила отдыхающих в Турции туристов без пляжного отдыха в экономварианте.
Lenta.ru 06:27
Политика
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании на выборах
Госдума в окончательном чтении приняла закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
Lenta.ru 06:15
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев перешел на телеканал ТНТ
РИА Новости 07:08
Футбол
Дубль Криштиану Роналду принес «Ювентусу» победу в матче с «Лацио»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:52
Происшествия
На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
Общество
Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
Ранее в июле на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства подчеркивал, что долгосрочные цели нового указа не меняются.
РБК 09:47
Общество
Мадонна рассказала о штрафе в $1 млн за концерт в России
Певица Мадонна в Instagram заявила, что восемь лет назад дала в Санкт-Петербурге концерт, за который ее якобы оштрафовали на $1 млн.
Газета.Ru 08:45
Общество
Юрия Антонова экстренно доставили в больницу
Вести.Ru 08:37