Экономика

Вести.RuВести.RuГосдума приняла законопроект, запрещающий платить криптовалютой

Во втором чтении был принят законопроект, разграничивающий понятия "цифровая валюта" и "цифровые финансовые активы". В законопроекте указано, что цифровая валюта, к которой относятся и криптовалюта, не являются средством платежа в РФ и прямо не признается объектом гражданского права.
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с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается
 Госдумой во втором чтении.
Радио Sputnik20 июля в 13:16

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Россиянам запретят делать покупки за криптовалюту

Парламентская газетавчера в 14:26

Ряд чиновников РФ с 1 января 2021г не смогут владеть криптовалютой, выпущенной на зарубежных площадках - законопроект

Интерфакс - Россия20 июля в 11:31

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАССвчера в 08:02

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ПРАЙМвчера в 09:30

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РИА Новостивчера в 02:55

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Газета.Ru20 июля в 12:08

Госдума во втором чтении приняла проект закона о цифровых финансовых активах

Life.ruвчера в 08:18
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