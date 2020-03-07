Политика
Политика СегодняГосдума одобрила конституционные поправки во втором чтении
Парламентарии приняли во втором чтении законопроект об изменении Конституции, заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Об этом сообщает корреспондент «Политики сегодня» 10 марта. «Законопроект во втором чтении принят», — сказал Володин.
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На региональном совете депутаты-единороссы обсудили поправки в основной закон страны
Краснодарские известия08 марта в 06:11
Путин внес поправки к законопроекту об изменении конституции в Госдуму
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов07 марта в 04:15
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Происшествия
Материалы «сетевиков», которые до «Вестей недели» не публиковал никто
Следователи уже заявили, что будут изучать все версии убийства Екатерины Левченко и Артема Дорофеева.
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с ценами на нефть и курсом рубля
Россия достойно пройдет период нестабильности в глобальной экономике и мировой политике, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24».
Здоровье
Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ
Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
Политика
Оппозиция подала заявку на митинг в Москве против сроков Путина
Оппозиционные политики Татьяна Усманова из «Открытой России», представительница «Партии перемен» Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о митинге 21 марта против инициативы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-2 Spirit
Соединённые Штаты перебросили в Европу стратегические малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, сообщает пресс-служба Европейского командования ВС США.
Происшествия
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте
Прокуратура Якутска организовала проверку сообщений о том, что в городском пункте передержки животных зафиксировано массовое умерщвление содержащихся там собак и кошек.
Финансы
ЦБ начнёт упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке
Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, сообщает пресс-служба ЦБ.
Энергетика
Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией
По информации источника ТАСС, в Саудовской Аравии не собираются вести войну с Россией, страна остается партнером для Эр-Рияда.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Футбол
Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в «Зенит»
Форвард "Сочи" Александр Кокорин опроверг слова о том, что не хочет возвращаться в петербургский "Зенит".
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправиться. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Футбол
Кокорин вошел в символическую сборную 21-го тура РПЛ
Статистический портал WhoScored составил символическую сборную 21-го тура Тинькофф РПЛ.
Политика
Прокурор по делу MH17 назвал сроки окончания расследования
Расследование дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в июле 2014 года почти закончено, материалы будут переданы в суд к досудебным слушаниям дела в июне, сообщил голландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания, проходящего во вторник в Нидерландах.
Гаджеты
Характеристики Sony PlayStation 5 появились в Сети
Полные характеристики Sony PlayStation 5 появились на анонимном форуме 4Chan. Так, указана стоимость консоли – 499 долларов.
Армия и оружие
Американская подлодка всплыла сквозь лед у российской базы в Арктике
Американская атомная субмарина Toledo пробила лед и всплыла на поверхность в непосредственной близости от российской арктической зоны.
Шоу-бизнес
Брэд Питт подтвердил слухи о своем новом романе
Питт появился на публике со своей экстравагантной приятельницей Алией Шокат, чем и подтвердил появившиеся ранее слухи о романе с ней.
Армия и оружие
США пригрозили России санкциями в случае нового обострения в Идлибе
Ранее Эрдоган пригрозил в одностороннем порядке очистить провинцию Идлиб от сирийской армии, если Дамаск не будет соблюдать соглашение о прекращении огня.
Происшествия
Мужчина погиб при падении со скалы в окрестностях Севастополя
Двое мужчин сорвались со скалы в пригороде Севастополя днем в понедельник, один из них погиб, а второй выжил, но получил множественные травмы.
Шоу-бизнес
Две дочери Анджелины Джоли перенесли хирургические операции
Две дочери Анджелины Джоли и Бреде Питта, 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло, за последние два месяца перенесли хирургические операции, из-за чего вся семья посвятила себя заботе о девочках.
Наука
В ритмах мозга левую руку отличили от правой
Травмы головы и спины, инсульты, врождённые заболевания часто приводят к тому, что человек не может двигать рукой, ногой, или же оказывается парализован весь целиком.
Общество
Хельмут Марко: Red Bull – главный соперник Mercedes
Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко доволен тем, как команда провела подготовку к сезону.
Энергетика
«Расплачиваться будут простые россияне»: Олег Шеин разнес власти за обвал нефти и рубля
Расплачиваться будут простые россияне Как бы там ни было, но все эти процессы больше не выглядят как достойное оправдание для российских властей за резко обрушившийся рубль.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Италию и Францию
В пресс-службе авиакомпании указали, что пассажиры с билетами на отмененные рейсы могут попросить сделать им вынужденный возврат по месту приобретения либо переоформить билеты на другую дату или рейс.