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Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2022–2024 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
Коммерсантъ
Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.
Комсомольская правда
Отмечается, что, в соответствии с проектом федерального бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.
RT на русском
«Все задачи, реализуемые в рамках нацпроектов, посланий президента, в первую очередь, 2020 и 2021 года, обеспечены в полном объеме финансирования», — отметил министр.
URA.Ru

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