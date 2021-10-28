КоммерсантъГосдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2022–2024 годыГосдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.КоммерсантъСогласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным.Комсомольская правдаОтмечается, что, в соответствии с проектом федерального бюджета, доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей.RT на русском«Все задачи, реализуемые в рамках нацпроектов, посланий президента, в первую очередь, 2020 и 2021 года, обеспечены в полном объеме финансирования», — отметил министр.URA.RuЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналДума ТВТВ ЦентрФАНИзвестияПолитика СегодняНародные новостиРоссийская газетаБрянские новостиДума ТВГосударственная Дума РФКомсомольская правдаThe Moscow PostРосбалтМИР 24Life.ruВаши новостиТелеканал 360°Подробнее о событииГосдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022 годРИА Новости06:29Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда соцстрахования на 2022-2024 годыТАСС08:47ГД приняла в первом чтении законопроекты о бюджетах соцфондов на 2022–2024 годыГосударственная Дума РФ08:36Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2022–2024 годыКоммерсантъ08:27Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2022-2024 годыПРАЙМ06:30Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект бюджета на ближайшие три годаПервый канал08:08Госдума рассмотрит проект федерального бюджета на 2022-2024 годыФинмаркет02:19Показать ещёОценить22Поделиться