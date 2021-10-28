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Госдума приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2022–2024 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета России на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
Коммерсантъ
Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн рублей, в 2024 году — 26,35 трлн рублей.
RT на русском
В результате первые два года бюджет России будет профицитным: в 2022 году профицит оценивается в 1,33 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году – в 0,3 трлн (0,2% ВВП).
Взгляд.ру
В 2024 году ожидается дефицит в 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП).
Взгляд.ру

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