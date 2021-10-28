Около тысячи заразившихся коронавирусом детей выявляют ежедневно в Москве, за весь период пандемии переболело около 200 тысяч, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в правоохранительных органах РФ сообщили, что Андрей Скрипкин, подозреваемый в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи, покончил собой в изоляторе в Белоруссии.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме на обсуждении бюджета, призвал лишить КПРФ, "Справедливую Россию – За правду" и "Новых людей" статуса парламентских партий и выгнать их из здания парламента за их позицию относительно бюджета страны.