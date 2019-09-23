с чего всё началось

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения. Авторами законодательной инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Политика Небензя рассказал еще об одной делегации РФ, не получившей визы США Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США не выдали визы не только членам российской делегации, участвующим в Генассамблее ООН.

Политика Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.

Наука Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.

Космос NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.

Политика Заленского не включили в список выступающих на Генассамблее ООН Отмечается, что Зеленский может выступить не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов.

Футбол Гол Гризманна помог «Барселоне» обыграть «Вильярреал» Встреча завершилась со счетом 2:1. На 7-й минуте счет открыл нападающий хозяев Антуан Гризманн, забив свой первый гол за последний месяц.

Наука Патент недели: как найти трещину с помощью тепла Патент: 2696933 Авторы: Владимир Вавилов, Владимир Ширяев, Арсений Чулков Патентообладатель: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Корпуса космических кораблей, громоздких станков, реакторов и силовых машин часто изготавливаются методом "сплошного литья": композитный материал или металл заливают в крупную форму, которую потом снимают с уже готового корпуса.

Происшествия Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.

Транспорт «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Наука Ученые предложили необычный способ борьбы с раком Генетические следы вирусов, заражавших организмы предков человека миллионы лет назад, могут помочь иммунной системе современных людей идентифицировать и уничтожать раковые клетки, считают исследователи биомедицинского Института имени Фрэнсиса Крика.

Экономика Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти» Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».

Политика Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.

Единоборства Президент Хорватии призвала хорватских эмигрантов вернуться на родину Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, поздравив Хорватский братский союз (союз диаспор хорватов в Северной Америке) со 125-летием, призвала эмигрантов-хорватов вернуться на свою историческую родину.

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Чешские ученые в составе сливочного масла, которым каждое утро миллионы россиян лакомятся на завтрак, нашли техническое пальмовое масло.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского в отношениях с РФ Герман считает, что министром должен был быть человек, с которым бы разговаривали и Запад, и Восток.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.

Политика СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.

Политика США могут сделать предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot Власти США могут сделать Турции новое предложение по поставкам ЗРК Patriot и истребителей пятого поколения F-35.

Политика Министр торговли США задремал во время речи Трампа в ООН Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

Экономика Минфин предложил сахалинским депутатам увеличить бюджет на 5,7 млрд рублей Дефицит бюджета остается неизменным и составит 8,7 млрд рублей, но в процентном выражении снизится на 0,2%. На плановый период 2020 и 2021 годов доходы и расходы увеличены на 219,8 млн рублей и 271,3 млн соответственно за счет средств федерального бюджета.