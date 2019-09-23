Политика
РИА НовостиГосдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, предусматривающий наделение полиции правом объявлять обязательные для исполнения предостережения. Авторами законодательной инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла в окончательной редакции поправки в Закон «О полиции» в части объявления официального предостережения.Государственная Дума РФ06:06
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