Политика
РИА НовостиГосдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
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с чего всё началось
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 24 сентября, приняла в окончательной редакции поправки в Закон «О полиции» в части объявления официального предостережения.Государственная Дума РФ06:06
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