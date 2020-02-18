Общество

ИзвестияИзвестияГосдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому учащиеся младших классов будут обеспечены горячим питанием в школах. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 18 февраля, сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Читать в источнике
Комментировать75
Вячеслав Володин
Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей.
— Вячеслав Володин, российский политикВзгляд.ру 05:45
с чего всё началось

Учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Как ранее говорил Председатель ГД Вячеслав Володин, «это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе.
Государственная Дума РФ05:18

Подробнее о событии

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании школьников

Lenta.ru05:36

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании младшеклассников

РБК06:43

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Известия05:58

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для начальных классов

Ведомости06:52

Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах

RT на русском05:31

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Газета.Ru05:31

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

Российская газета05:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:29, Ашберн
Армия и оружие

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
Происшествия

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
РИА Новости 06:34
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Общество

Посольство назвало сроки схода россиян с карантинного лайнера в Японии

Россияне с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, начнут сходить с судна в среду, 19 февраля.
РБК 06:59
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

В ходе встречи с президентом лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов затронул тему банковских комиссии при внесении жилищно-коммунальных платежей.
Интерфакс 07:13
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

РИА Новости составили рейтинг регионов по качеству жизни.
iReactor 16 февраля в 17:13
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

Глава ЛНР опроверг сведения о наступлении ополченцев в Донбассе

iReactor 07:05
Происшествия

Поезд с пассажирами застрял в тоннеле на зеленой ветке метро в Москве

Интерфакс 06:38
Здоровье

Американские медики рассказали, как правильно принимать аспирин

В новой статье американские медики настаивают на том, что аспирин полезен при профилактике заболеваний сердца.
Экономика сегодня 06:31
Хоккей

Овечкин не забил в пяти играх подряд

Сегодня Овечкин провел на льду 21:31, нанес четыре броска в створ ворот, применил пять силовых приемов, сделал два блок-шота, завершив матч с полезностью «-1».
ODDS.ru вчера в 23:59
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Шоу-бизнес

Племянник Елизаветы II развелся после 27 лет брака

Пара завела двоих детей — Маргарет и Чарльза. После 27 лет брака супруги решили развестись. О причинах расставания не сообщается.
Народные новости 05:43
Общество

Аналитики AliExpress представили типичный облик жителей России

Жители других городов, помимо обозначенных предметов одежды, заинтересованы также в планшетах, конструкторах и микроскопах — в Краснодаре количество поисковых запросов на эти категории составило по 20 тыс. Нижегородцев специалисты "AliExpress Россия" разделили на два типа: любителей гаджетов и любителей винтажных товаров.
Известия 07:17
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Экономика

В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке

Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
РБК вчера в 08:38
Гаджеты

Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта

Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
ToDay News Ufa 07:05
Политика

В Конституционном суде отреагировали на заявление судьи про СССР

Конституционный суд (КС) отреагировал на заявление судьи Константина Арановского о том, что Российская Федерация не должна считаться правопреемницей СССР.
Lenta.ru вчера в 09:42
Культура

Перезапуск шоу «Слабое звено» посмотрели 2 миллиона человек

Вокруг ТВ вчера в 14:36
Политика

В МИД назвали три условия для улучшения отношений с Европой

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил в беседе с РБК, что улучшение отношений России и Европы возможно только при изменениях в политике двух ключевых институтов Европы — НАТО и Евросоюза.
RT на русском 16 февраля в 09:24
Происшествия

Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

Таганский суд Москвы арестовал Ефима Ефимова, который 16 февраля ранил двух человек в храме Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 07:23
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия

Участник акции 27 июля в Москве Баршай не признал вину

Участник несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве Андрей Баршай не признал в суде вину в нападении на сотрудника Росгвардии.
RT на русском вчера в 12:56
Политика

Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии

Вести.Ru вчера в 16:02
Армия и оружие

В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Турции Омер Челик раскрыл итоги двухдневных турецко-российских переговоров по ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии.
Lenta.ru 07:09
Экономика

ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы

Предложение о реформировании порядка распределения прав на добычу рыбы и морепродуктов содержится в проекте указа президента «О национальном плане развития конкуренции на 2021–2025 гг.». Его разработала и направила на межведомственное согласование Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ведомости вчера в 13:23
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области

В Мурманской области военнослужащий покончил с собой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:18
Здоровье

От коронавируса умер главный врач госпиталя в Ухане

В Ухане от коронавируса скончался главный врач госпиталя. Лю Чжимин умер на 52-ом году жизни, передает РИА Новости.
Псковское агентство информации 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное