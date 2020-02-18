Как ранее говорил Председатель ГД Вячеслав Володин, «это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе.

с чего всё началось

Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей.

Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому учащиеся младших классов будут обеспечены горячим питанием в школах. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 18 февраля, сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

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