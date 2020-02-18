Общество
ИзвестияГосдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников
Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому учащиеся младших классов будут обеспечены горячим питанием в школах. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 18 февраля, сообщении на сайте нижней палаты парламента.
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Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей.
— Вячеслав Володин, российский политикВзгляд.ру 05:45
с чего всё началось
Как ранее говорил Председатель ГД Вячеслав Володин, «это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе.Государственная Дума РФ05:18
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В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
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Apple может презентовать iPhone SE 2 уже 31 марта
Бюджетный смартфон Apple публика может увидеть раньше, чем рассчитывала. Презентация iPhone SE 2 может состояться уже 31 марта.
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Шойгу прибыл в Рим на переговоры глав МИД и Минобороны России и Италии
Армия и оружие
В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу
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Экономика
ФАС предложила устроить передел на рынке вылова рыбы
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Военнослужащий покончил с собой в Мурманской области
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