Как ранее говорил Председатель ГД Вячеслав Володин, «это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе.

с чего всё началось

Законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. После того как документ одобрит Совфед, а также подпишет президент РФ, школьников будут кормить бесплатно не менее одного раза в день.

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

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