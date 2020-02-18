Общество
Газета.RuГосдума приняла закон о бесплатном питании для школьников
Законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. После того как документ одобрит Совфед, а также подпишет президент РФ, школьников будут кормить бесплатно не менее одного раза в день.
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с чего всё началось
Как ранее говорил Председатель ГД Вячеслав Володин, «это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе.Государственная Дума РФ05:18
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