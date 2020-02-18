Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.

с чего всё началось

Законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. После того как документ одобрит Совфед, а также подпишет президент РФ, школьников будут кормить бесплатно не менее одного раза в день.

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

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