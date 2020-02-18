Общество

Газета.RuГазета.RuГосдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Законопроект о бесплатном горячем питании для учеников младших классов принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. После того как документ одобрит Совфед, а также подпишет президент РФ, школьников будут кормить бесплатно не менее одного раза в день.
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с чего всё началось

Учащиеся младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием

Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.
Государственная Дума РФ05:18

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Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Газета.Ru08:34

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании младшеклассников

РБК06:43

Питание должно быть полезно и бесплатно

Красное знамя (г. Касли)16 февраля в 04:52

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Известия05:58

Госдума приняла законопроект о бесплатном питании в школах

RT на русском05:31

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

Российская газета05:25

Госдума приняла закон о бесплатном питании для учеников младших классов

Коммерсантъ06:07
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