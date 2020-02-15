Общество
Российская газетаПринят закон о бесплатном горячем питании школьников
Госдума приняла закон о здоровом и сбалансированном питании школьников. Основная новелла документа - о бесплатном и качественном горячем питании младшеклассников. Документ одобрен с поправками от главы государства - свои предложения Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному Собранию.
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с чего всё началось
Государственная Дума во вторник, 18 февраля, приняла в третьем чтении инициативу, направленную на реализацию Послания Президента РФ — об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием.Государственная Дума РФ05:18
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Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных
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Учёные рассекретили американский доклад о поиске инопланетян
Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Россиян предупредили о предлагающих тесты на коронавирус хакерах
В связи со вспышкой коронавируса COVID-2019 хакеры начали предлагать в России тесты на наличие заболевания за 19 тыс. рублей.
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался на сцене
Экономика
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Происшествия
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В Туле прокуратура проверит книжный магазин «Свидетель» на наличие «экстремистских материалов».
Общество
В России растет число наркоманов нового типа
Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
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По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
Наука
Экологии предложили новую роль в естественном отборе
Исследователи из Австралии и Германии предложили новый подход, который объясняет, как экологические обстоятельства могут дать толчок жизни в самом ее начале и на каждом из основных эволюционных этапов.
Политика
МИД России прокомментировал новые санкции США
Решение властей США ввести санкции в отношении компании Rosneft Trading S.A. не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.
Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Общество
Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
Общество
Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти
Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
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