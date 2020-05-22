Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые касаются налогообложения расходов компаний, направленных на благотворительность.

Религия В РПЦ понадеялись на скорое открытие московских храмов В РПЦ понадеялись, что власти Москвы в скором времени откроют храмы для верующих.

Общество Кабмин выделил 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома Остальные средства направят на льготное автокредитование и лизинг, закупки отечественных автомобилей для нужд компаний и корпораций с госучастием. 43

Происшествия Захватчика банка в Москве ранее судили за угон и грабеж Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, в ходе даче показаний рассказал, что ранее он был судим за угон и грабеж, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке. 12

Общество В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы. 210

Армия и оружие Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2 Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники. 799

Происшествия На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 141

Происшествия Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.

Общество Испания объявила дату возобновления туристического сезона Премьер Испании Педро Санчес объявил о возобновлении туризма в стране с июля этого года. Его слова приводит РИА Новости. 12

Футбол Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня в Мосгорсуде Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр. 1

Общество В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца. 4

Общество В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов. 243

Общество В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет. 402

Авто Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать. 6

Здоровье Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 155

Политика Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России «Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты. 23

Политика В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу. 1,1K

Футбол СМИ: Три английских клуба связались с «Барселоной» по поводу Коутинью Три клуба Английской премьер-лиги связывались с «Барселоной» по поводу перехода нападающего Фелиппе Коутинью, сообщают британские СМИ.