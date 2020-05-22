Общество
ЮГ TimesГосдума приняла закон о благотворительности
Государственная Дума в третьем чтении приняла поправки в Налоговый кодекс РФ, которые касаются налогообложения расходов компаний, направленных на благотворительность.
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Религия
В РПЦ понадеялись на скорое открытие московских храмов
В РПЦ понадеялись, что власти Москвы в скором времени откроют храмы для верующих.
Lenta.ru 12:27
Общество
Кабмин выделил 25 миллиардов рублей на поддержку автопрома
Остальные средства направят на льготное автокредитование и лизинг, закупки отечественных автомобилей для нужд компаний и корпораций с госучастием.
Говорит Москва 21 мая в 06:16
Происшествия
Захватчика банка в Москве ранее судили за угон и грабеж
Мужчина, захвативший отделение "Альфа-банка" в Москве, в ходе даче показаний рассказал, что ранее он был судим за угон и грабеж, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Москва 24 12:32
Общество
В Петербурге от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
Заведующая кардиологическим отделением Городской больницы №26 Галина Литвинова умерла от коронавируса.
Газета.Ru 12:15
Кино
Продюсер «Мира Юрского периода 3»: фильм станет «началом новой эры»
REGNUM вчера в 15:03
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Общество
В Петербурге упростили выплаты пенсионерам за самоизоляцию
В Петербурге изменен порядок выплат пенсионерам, которые соблюдали режим самоизоляции, деньги они получат автоматически вместе с пенсией, сообщает администрация Северной столицы.
Российская газета 05:04
Общество
Собянин объявил о новом этапе смягчения ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса.
РБК 21 мая в 13:30
Происшествия
На Украине открыли дело по факту нападения на офис политической партии
Украинская полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» по факту нападения на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в центре Киева.
RT на русском 11:08
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Общество
Испания объявила дату возобновления туристического сезона
Премьер Испании Педро Санчес объявил о возобновлении туризма в стране с июля этого года. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 12:30
Футбол
Приговор Кокорину и Мамаеву пересмотрят 17 июня в Мосгорсуде
Ранее адвокат Игорь Бушманов сообщил, что Кассационный суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву по делу о хулиганстве и отправил дело на пересмотр.
Sports.ru вчера в 07:26
Общество
В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве
Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца.
Известия 11:57
Общество
В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом
В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Авто
Kia выпустит новый электрический ситикар всего за 470 тыс. рублей
В свою очередь, главный исполнительный директор Kia Motors Europe Эмилио Эррера сообщил, что южнокорейский концерн собирается выпустить скромный по размерам электромобиль, чтобы помочь людям и неплохо заработать.
Pnzdrive 01:55
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости вчера в 06:18
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 04:40
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com вчера в 12:20
Политика
Матвиенко оценила возможности объединения ряда регионов России
«Есть еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — заявила она, отказавшись называть конкретные субъекты.
Lenta.ru вчера в 15:50
Политика
В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты выйдут из Договора по открытому небу.
RT на русском 21 мая в 13:37
Биатлон
Касперович и Норицын получили работу в сборной Болгарии
Задача была объединить сборную, а не наоборот, поскольку так мы продолжали бы расходовать лишние деньги.
Vprognoze.ru 21 мая в 09:12
Культура
Джоан Роулинг раскрыла тайну создания «Гарри Поттера»
Официально местом «рождения» Гарри Поттера считается кафе The Elephant House.
Слово и Дело вчера в 11:20
Футбол
СМИ: Три английских клуба связались с «Барселоной» по поводу Коутинью
Три клуба Английской премьер-лиги связывались с «Барселоной» по поводу перехода нападающего Фелиппе Коутинью, сообщают британские СМИ.
Матч ТВ 12:35
Происшествия
В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»
Позже стало известно, что девушка неоднократно звонила в «скорую», но диспетчер сообщила, что везти её некуда – все больницы переполнены.
Поребрик.Медиа 11:38
Общество
Британия обяжет приезжающих проводить двухнедельный карантин
Все приезжающие в Великобританию с 8 июня должны будут проводить две недели на карантине, объявила на брифинге в пятницу глава МВД страны Прити Пател.
РИА Новости вчера в 12:21