Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы. Автором документа выступило Правительство РФ. Устанавливается, что доходы ПФР составят в 2020 году 8,9 трлн рублей, в 2021 году — 9,2 трлн, в 2022 году — 9,7 трлн рублей.

Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

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