Экономика
Парламентская газетаГосдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020-2022 годы. Автором документа выступило Правительство РФ. Устанавливается, что доходы ПФР составят в 2020 году 8,9 трлн рублей, в 2021 году — 9,2 трлн, в 2022 году — 9,7 трлн рублей.
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с чего всё началось
Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.Государственная Дума РФ21 ноября в 05:02
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Госдума приняла закон о бюджете Фонда соцстрахования на 2020 год
Парламентская газета21 ноября в 05:55
Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета ФСС
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов20 ноября в 01:54
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Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
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В Роспотребнадзоре объяснили, как лучше принимать антибиотики
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Министр иностранных дел Российской Федерации в японском городе Нагоя встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном.
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Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия
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Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Шоу-бизнес
Лоза прокомментировал возвращение в Россию Софии Ротару
Общество
Госдума приняла закон о запрете продажи гаджетов без российского ПО
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, запрещающий продажу смартфонов, компьютеров, смарт-телевизоров и других гаджетов, признанных "технически сложными", если на них отсутствует предустановленное российское программное обеспечение.
Футбол
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Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Происшествия
В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении
На Капитоновском месторождении в Оренбургской области произошло возгорание, сообщает региональное управление МЧС.
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Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
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Назван наиболее выгодный тип автомобиля в России
Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
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В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Спорт
World Athletics может полностью исключить ВФЛА из организации
Наука
В Рим со всего мира
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Политика
В Гааге утвержден график рассмотрения дела «Украина против России»
Как сообщила заместитель главы украинского МИД и агент в этом деле со стороны Украины Елена Зеркаль, в международном суде Гааги уже утвержден график рассмотрения дела «Украина против России» в связи с инцидентом в Керченском проливе Дело получило название «Спор по задержанию трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей».
Армия и оружие
В Турции изучают совместимость F-35 и С-400
Авто
Представили седан Nissan Sentra нового поколения
Презентация Nissan Sentra новой генерации состоялась в Лос-Анджелесе. Моторную гамму для американского седана заметно сократили.