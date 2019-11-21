Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceГосдума приняла проект федерального бюджета

Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. За принятие проекта бюджета проголосовало 337 депутатов, против – 55 человек.
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Госдума приняла закон о бюджете Фонда соцстрахования на 2020 год

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ТАСС21 ноября в 05:43

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Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета ФСС

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