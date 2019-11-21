Экономика
Rambler News ServiceГосдума приняла проект федерального бюджета
Госдума приняла в третьем чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. За принятие проекта бюджета проголосовало 337 депутатов, против – 55 человек.
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Госдума приняла закон о бюджете Фонда соцстрахования на 2020 год
Парламентская газета21 ноября в 05:55
ГД утвердила изменения в бюджет ПФР на 2019 год по итогам первого полугодия
Государственная Дума РФ21 ноября в 04:32
Доходы пенсионного фонда в 2020 году превысят 8 триллионов рублей
Эхо Москвы в Перми20 ноября в 07:33
Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета ФСС
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов20 ноября в 01:54
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Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
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Тело 40-летнего врача-травматолога Дмитрия Аввакумова нашли в лесном массиве в Верхней Пышме Свердловской области.
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