Экономика
Life.ruГосдума приняла закон о бюджете на 2020 год
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период последующих двух лет.
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Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.Государственная Дума РФвчера в 05:02
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Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет
Усинск.онлайн20 ноября в 00:40
Госдума приняла бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2020 год
Парламентская газетавчера в 05:45
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Российский сенатор Алексей Пушков оценил начало поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину.
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Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
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Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
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Светлана Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
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Происшествия
В Абхазии убиты два криминальных авторитета
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра водителей врач получила повышение
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Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений Москвы и Вашингтона
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном решение проблем в отношениях Москвы и Вашингтона.
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Китайские СМИ объяснили причины быстрого старения россиянок
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки "стареют быстрее", чем китаянки.
Музыка
Little Big запустили очередной челендж под песню Go Bananas
Группа Little Big запустила новый танцевальный челлендж под песню Go Bananas. Подборку видео Илья Прусикин опубликовал в сторис в Instagram.
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Чалов зимой может перейти в «Челси»
Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Общество
Автомобильный двигатель проекта «Кортеж» превратили в авиационный
Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Общество
Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП
Аэропорт Благовещенска с утра субботы закрылся на прием и отправку самолетов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
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Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд
Российская фигуристка Алена Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 22 ноября.
Политика
Путин потребовал за три года добиться устойчивого роста экономики
«Очевидно, что в течение следующих трех лет необходимо не только закрепить позитивные тенденции в экономике, но и сделать экономический рост более устойчивым, качественным и динамичным», — сказал президент.
Политика
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Украинский политик Сергей Лещенко сообщил, что Международный валютный фонд требует от Киева принятия закона, который сделает невозможным возвращение национализированных банков прежним владельцам.
Хоккей
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс»
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Политика
ФБК обжалует отказ суда принять его иск к Путину
Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
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По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Спорт
Руководство российской легкой атлетики отстранили из-за допинга
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина.
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком
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Стало известно, когда пройдет большая пресс-конференция Путина
Традиционная пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 19 декабря.