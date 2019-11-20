Экономика

Life.ruLife.ruГосдума приняла закон о бюджете на 2020 год

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период последующих двух лет.
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с чего всё началось

Депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года

Приоритет — люди Главным остается повышение качества жизни граждан нашей страны, поэтому в бюджете 2020–2022 годов сохраняется ведущая роль расходов на социальную сферу — образование, медицину и т. д. По этим направлениям решено направить 35% расходов — 6 трлн 873,9 млрд рублей.
Государственная Дума РФвчера в 05:02

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Госдума утвердила бюджет на три года

РБКвчера в 07:01

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2020 год

RT на русскомвчера в 05:06

Усинцы, говорят, в стране жизнь улучшится — Госдума приняла новый бюджет

Усинск.онлайн20 ноября в 00:40

Госдума приняла закон о бюджете Фонда обязательного медстрахования на 2020 год

ТАССвчера в 05:43

Госдума приняла бюджет Фонда обязательного медстрахования на 2020 год

Парламентская газетавчера в 05:45

Бюджет-2020: на что пойдут наши налоги

Ruposters.ru20 ноября в 09:40

Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 05:45
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 23:18, Вашингтон
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Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) завершил научно-исследовательскую работу по превращению автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу института.
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Аэропорт Благовещенска закрыли из-за обледенения ВПП

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Основанная политиком Алексеем Навальным организация ФБК преследуется начиная с сентября за инкриминируемое ей отмывание денег в размере 1 млрд рублей.
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