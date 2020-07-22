Экономика
КоммерсантъГосдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Документ отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.
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Общество
Глава СКР Бастрыкин дал оценку делу Фургала
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал оценку делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Lenta.ru 06:16
Авто
Mitsubishi прекратит производство внедорожника Pajero в 2021 году
Японская компания Mitsubishi приняла решение прекратить производство популярного внедорожника Pajero.
AutoNews 05:23
Происшествия
Установлена личность взявшего в заложники правоохранителя в Полтаве
Ранее в украинской Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полицейского, но согласился поменять удерживаемого на начальника управления уголовного розыска главного управления нацполиции Полтавской области.
Газета.Ru 06:26
Политика
Госдуму может покинуть депутат Карелин, а Совфед — пять сенаторов
Госдуму после единого дня голосования в сентябре покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин («Единая Россиия»), пишет РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 01:41
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейская компания опубликовала изображение, которое именуется «первым официальным эскизом» кроссовера Sonet.
За рулем 06:35
Общество
Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян.
РБК вчера в 07:36
Политика
Памфилова объяснила удаление опроса о многодневном голосовании
Сотрудники избиркома, разместившие в Twitter Центральной избирательной комиссии опрос об удобстве многодневного голосования, «сделали глупость».
РБК 05:19
Армия и оружие
В Индонезии считают истребители Eurofighter Typhoon схожими с Су-35
REGNUM вчера в 06:45
Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 21 июля в 01:26
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова заявил об угрозах от «влиятельных людей»
Эльман Пашаев, адвокат актера Михаила Ефремова, который в начале июня попал в ДТП с погибшим, заявил об угрозах лишить его адвокатского статуса со стороны влиятельных людей.
АБН 03:38
Путешествия
АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости вчера в 05:43
Общество
В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков
Ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
News.ru 00:58
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Президент России на днях подписал указ, в котором говорится о снятии Сергея Фургала с должности губернатора Хабаровского края и назначении Дегтярева.
CT news вчера в 07:22
Общество
Мишустин назвал непростым процессом свое лечение от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что не знает, как заразился коронавирусом и что выздоравливал он непросто.
Rambler News Service 05:45
Общество
ГОСТ для защиты от недолива топлива на АЗС утвердили в России
Росстандарт утвердил новый национальный стандарт (ГОСТ) для защиты от недолива топлива на АЗС.
Вечерняя Москва 02:21
Политика
В Кремле прокомментировали дату открытия внешних границ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал дату открытия внешних российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 06:19
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Граната и ещё четырёх футболистов
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил об уходе из команды пяти футболистов. Об этом сообщает «RT на русском».
Моя Москва.онлайн 04:36
Футбол
Ещенко предложил болельщикам «Спартака» потратить деньги на медведей
Ещенко показал свою футболку с завуалированным оскорблением в адрес гендиректора «Зенита» Александра Медведева после матча с питерцами.
ProstoProSport 06:26
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Компания Ford вдвое увеличила объемы производства нового Bronco в исполнении First Edition.
Автостат 03:58
Политика
США считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией
Прогресс в отношениях Вашингтона и Москвы практически невозможен из-за российской внешней политики, заявил на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
РИА Новости вчера в 21:39
Интернет
Apple ответила на претензии из-за высоких комиссий в App Store
Разработчики годами обвиняли Apple в ограничении конкуренции из-за взимания комиссии 30%, а также из-за того, что компания требует проведения оплаты через встроенную в магазин систему, указывает канал.
Forbes 03:29
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Здоровье
В Свердловской области обнаружено 234 новых носителя коронавируса
В Свердловской области за 21 июля подтверждено 234 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 07:09
Наука
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Игры
Утечка: Microsoft случайно опубликовала новые скриншоты и детали потустороннего хоррора The Medium
3DNews 03:18
Общество
Назван источник финансирования пиратских онлайн-кинотеатров в России
Пиратские онлайн-кинотеатры существуют только с помощью рекламы букмекерских контор и нелегальных казино, сообщили представители компании Group-IB.
NewInform 03:56
Здоровье
Названа доля россиян с лишним весом
Более половины россиян имеют лишний вес. Примерно 20-25 процентов населения России страдают от ожирения.
Lenta.ru 05:43
Происшествия
Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет
Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25