с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Документ отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

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Здоровье В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс». 126