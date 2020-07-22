Экономика
КоммерсантъГосдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Документ отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.
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с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается Госдумой во втором чтении.Радио Sputnik20 июля в 13:16
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В России операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть банки и биржи
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