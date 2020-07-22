Экономика

КоммерсантъКоммерсантъГосдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Документ отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.
Читать в источнике
Комментировать26
с чего всё началось
Проект федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" рассматривается
 Госдумой во втором чтении.
Радио Sputnik20 июля в 13:16

Подробнее о событии

Госдума одобрила запрет на расплату криптовалютой

News.ru09:49

Госдума приняла закон о запрете криптовалюты как денежной единицы

Газета.Ru09:29

Госдума приняла во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах

ТАССвчера в 08:02

Бизнес сможет выпускать стейблкоины и обменивать их на другие активы

ПРАЙМ10:04

Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах

Парламентская газета09:33

Эксперт пояснил, зачем хранить данные о сделках с цифровыми финансами

РИА Новостивчера в 02:55

В России операторами обмена цифровых финансовых активов смогут быть банки и биржи

Финмаркет20 июля в 11:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

Главу карельского «Мемориала» Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Известия 08:06
518
Происшествия

Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы

Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
13
Музыка

Группа Gorillaz выпустила клип Pac-Man

Британская виртуальная группа Gorillaz выпустила очередной клип из своего нового проекта Song Machine.
Игромания.ру вчера в 12:11
Музыка

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

Evo-rus.com 02:30
14
Политика

Госдума приравняла отчуждение части территории РФ к экстремизму

Согласно закону, экстремизмом признается нарушение территориальной целостности РФ, в том числе отчуждение части ее территории.
Интерфакс 07:38
75
Футбол

Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Лацио»

LiveSport.ru 20 июля в 17:44
Общество

Родственники чеченского блогера взяли на себя ответственность за его убийство в Вене

Газета.Ru 10:04
147
Шоу-бизнес

Дочь телесвахи Розы Сябитовой снова вышла замуж

Телесваха Роза Сябитова в беседе с изданием "Антенна-Телесемь" рассказала о второй свадьбе своей дочери Ксении.
Газета.Ru 05:53
8
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском вчера в 03:15
1,6K
Культура

Пятый сезон сериала «Корона» выйдет не ранее 2022 года

Игромания.ру 08:28
Технологии

Илон Маск считает, что у чипирования человека есть преимущества

Известный американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск уверен, что чипированные люди смогут самостоятельно контролировать уровень гормонов с помощью мозгового импланта Neuralink.
Live24 вчера в 05:40
241
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 24% жителей Москвы и Подмосковья

Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 23-24% жителей Москвы и Подмосковья.
Газета.Ru 07:36
26
Армия и оружие

Сивков: США может нанести удар, парализующий Россию

В настоящее время Пентагон имеет в своем распоряжении мощный инструмент, которым он может воспользоваться для того, чтобы ударить первым по России и Китаю, уверен российский эксперт Константин Сивков.
ГЛАС.RU 04:39
92
Политика

Зеленский выполнил требование захватившего заложников в Луцке

Бессилие спецслужб Власти Украины начали выполнять требования террориста в Луцке, поскольку спецслужбы оказались не в состоянии освободить заложников, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
РИА Новости вчера в 19:30
807
Политика

Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
3,2K
Экономика

Власти выделят еще 2 млрд руб. на программу льготной ипотеки

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить на программу льготной ипотеки на селе еще 2 млрд руб. Об этом он заявил во время своего первого отчета перед парламентом.
РБК 06:35
29
Происшествия

В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии.
RT на русском 09:34
1
Здоровье

Способы сбросить вес без жесткой диеты назвала врач

Желательно, чтобы овощи составляли 50% от всего рациона. По словам врача, не лишним будет разнообразить свой рацион.
Evo-rus.com 06:32
Общество

Суд арестовал бренды Natura Siberica

BFM.ru 08:50
75
Политика

Госдеп объявил награду за поимку двух хакеров-украинцев

В США объявили награду за помощь в поимке двух хакеров-украинцев. Об этом рассказал глава Госдепа Майкл Помпео в своем Twitter.
Lenta.ru 09:40
Футбол

«Химки» примут участие в РПЛ в следующем сезоне

"Химки" с большой долей вероятности смогут принять участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 08:31
Общество

Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Российская газета 09:49
11
Происшествия

Дело Ефремова поручили приговорившей Кокорина и Мамаева судье

Lenta.ru 09:23
5
Путешествия

АТОР разъяснила порядок компенсации расходов на отдых в России

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся пять тысяч.
РИА Новости 05:43
14
Экономика

Минфин предложил поднять минимальную цену на водку до 238 рублей

Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на водку, бренди и коньяк.
Коммерсантъ 06:21
46
Здоровье

В Минздраве спрогнозировали подъем заболеваемости коронавирусом

О возвращении подъема заболеваемости заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, сообщает «Интерфакс».
ТВ-21 09:46
126
Экономика

Госдума приняла в 3-м чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Госдума России приняла в третьем, окончательном, чтении закон о налоговом маневре в IT-отрасли.
Деловое.ТВ 09:34
11
Шоу-бизнес

Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова

Ранее появилась информация о том, что звезда «Сватов» ушел из театра по причине того, что руководство не хотело пойти ему навстречу.
Evo-rus.com 09:29
63
Происшествия

Суд отменил арест обвиняемым по делу Голунова экс-полицейским

Газета.Ru 10:06
36
Происшествия

Москалькова обратится в ООН после нападения на журналистов в США

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что планирует обратиться к комиссару ООН по правам человека из-за нападения полицейских на российских журналистов в Портленде.
РИА Новости 08:04
853
Как работают Яндекс.Новости?
Главное