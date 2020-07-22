с чего всё началось

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о цифровых финансовых активах (ЦФА). Документ отделяет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа в России.

Госдума приняла закон о цифровых активах и криптовалюте

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